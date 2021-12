https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 03.12.2021

13:50

En la ciudad de Santa Fe Fulini: "Pedirle inversiones a los bares en este contexto parece una provocación"

El concejal de Unidad Ciudadana expresó su rechazo hacia el desafortunado pedido del Municipio hacia el sector gastronómico. También habló sobre la necesidad de repensar y avanzar hacia un nuevo contrato social sobre el ordenamiento de la nocturnidad santafesina.

El edil Federico Fulini utilizó sus redes sociales para expresar su preocupación por el pedido de las autoridades del Gobierno de la Ciudad. “En primer lugar, queremos dejar en claro que no estamos en contra de que se discuta la problemática de ruidos molestos en nuestra ciudad, pero lo que nos parece un mensaje erróneo y hasta peligroso es que el Municipio tome estas medidas luego del ataque criminal de público conocimiento que sufrió el bar Gente Que No durante el fin de semana pasada. Nosotros creemos firmemente que los violentos y las actitudes violentas no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser un puente para canalizar un reclamo o una queja. ¿Qué mensaje le deja esto a la sociedad santafesina?”, problematizó el concejal.

“Después de casi dos años de pandemia en la que los bares, espacios culturales y lugares de esparcimiento permanecieron temporalmente cerrados, con limitaciones de ocupación y una gran cantidad de problemas económicos para mantenerse en actividad, me parece totalmente fuera de lugar que el municipio venga con total liviandad a pedir ‘más inversiones’, cuando recién están comenzando a recuperarse. El Estado, en este contexto, debe brindarles su apoyo a los empresarios y trabajadores gastronómicos y culturales -como así también a tantos otros sectores-. Algunos funcionarios municipales deberían salir de la burbuja en la que parecen estar encerrados a enfrentarse y entender la realidad de los emprendedores para ser más responsables con lo que le solicitan”, enfatizó el representante de Unidad Ciudadana.

En este mismo sentido, Fulini explicó que “a mediados del año pasado, entendiendo las dificultades económicas que generó el Covid-19, desde nuestra banca presentamos en el Concejo un Proyecto de Ordenanza con el fin de crear un Fondo Municipal de Asistencia para Hoteleros y Gastronómicos, cuyo objetivo principal era el de ayudar a estos sectores tan golpeados por la pandemia. ¿El resultado? El proyecto nunca llegó siquiera a ser tratado en el recinto”.

“Considero que es necesario que de manera urgente repensemos la Ordenanza 11.622 de Ordenamiento de la Nocturnidad. Esta disposición data del año 2009, es decir que tiene doce años desde que rige, lo que deja en claro que ha quedado desfasada frente al cambio de hábitos de nocturnidad de los santafesinos y santafesinas. Debemos hacer un llamado a todos los sectores involucrados y comenzar, entre todos, a pensar en una nueva norma jurídica que permita fomentar las industrias culturales en nuestra ciudad y que esto represente un beneficio y no un conflicto entre los ciudadanos”, finalizó Fulini.