Video: así fue la impresionante erupción del volcán Semeru en Indonesia que dejó un muerto y miles de evacuados

El volcán Semeru de Indonesia, situado en el sureste de la isla de Java, ha entrado en erupción este sábado y ha provocado la muerte de un residente y quemaduras en 41 personas, según han informado las autoridades locales. También ha cubierto los alrededores con una espesa capa de humo y ceniza y provocado que miles de personas huyan de sus hogares.

Trabajadores humanitarios han tenido que evacuar a los residentes cuando las coladas de lava llegaron a las aldeas y destruyeron un puente en la región de Lumajang. “Varias regiones han quedado sumidas en la oscuridad después de haber sido cubiertas por cenizas volcánicas”, ha dicho el portavoz de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres Naturales, Abdul Muhari, quien ha agregado que se están “construyendo refugios en varias localidades de Lumajang”.

La erupción tuvo lugar a plena luz del día, alrededor de las 15.30 hora local, pero la espesa nube emitida por el Semeru, de 3.676 metros de altura y uno de los volcanes más activos del país, sumió en la oscuridad momentáneamente algunas de las zonas asentadas cerca del monte. El servicio de vulcanología de Indonesia situó en el nivel 2 (sobre un máximo de 4) el riesgo en la zona y emitió una alerta de vuelo para los aviones que circulen por la región.

#volcano #eruption Mount #Semeru erupts Java island #Indonesia. The state of the Gladak Perak bridge connecting Lumajang - Malang is cut off pic.twitter.com/n3P0Pc6hpb