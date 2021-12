https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 06.12.2021 - Última actualización - 22:04

21:59

Homicidio Video: "pueblada" en Monte Vera por el crimen de Exequiel Chena

Familiares y amigos de Exequiel Chena y vecinos de la localidad de Monte Vera se manifestaron en la noche del lunes, frente a la Seccional 20° para exigir el esclarecimiento del homicidio. El cuerpo sin vida del joven fue encontrado horas antes en un camino rural que une dicha localidad con Ángel Gallardo.

Luego, se movilizaron haciendo una caravana y se detuvieron en calle Baldaccini al 6.000, frente a la casa del Presidente Comunal Alberto Pallero, donde continuaron con el pedido de justicia mediante la quema de cubiertas, el sonar de motos y bombos.

Cabe destacar, que Pallero no se encontraba en su domicilio y los manifestantes aseguraron que no se iban a mover del lugar hasta no hablar con él.

En desarrolllo...

Con información de FM Power Max