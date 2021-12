Asumen los 127 diputados nacionales elegidos en las generales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Santa Fe posee nueve bancas en la Cámara, donde Juntos por el Cambio obtuvo la mayoría tras el triunfo del pasado 14 de noviembre.

Este martes 7 de diciembre, luego de casi un mes, juran los 127 diputados nacionales elegidos el pasado 14 de noviembre en las elecciones legislativas generales. De esta manera, inician dos años peculiares debido al cambio en las mayorías y se comienza a mostrar una proyección política de cara a dos años.

Por la provincia de Santa Fe, Juntos por el Cambio obtuvo la mayor cantidad de votos y ganó 5 bancas. Le siguió el Frente de Todos sumando 3 diputados, mientras que el Frente Amplio Progresista obtuvo una banca.

Mario Barletta, ganador en la categoría de diputados nacionales en la provincia de Santa Fe por Juntos por el Cambio. Foto: Flavio Raina

Los nueve diputados que dejan su mandato el 10 de diciembre son Esteban Bogdanich, Josefina Victoria Tosetto y Patricia Mónica Mounier por el Frente de Todos; Albor Ángel Cantard, Gonzalo del Cerro, Luciano Laspina, María Lehmann Mantaras y Gisela Scaglia, por el interbloque de Juntos por el Cambio. Y, por último, Luis Gustavo Contigiani del Frente Progresista Cívico y Social.

Pero esa discusión no necesariamente se va a traducir en proyectos de leyes. Aunque el 2022 no es un año electoral, lo que presupone más posibilidades de consenso entre las diferentes fuerzas, la paridad entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos (116 y 118 diputados, respectivamente) implicará que la búsqueda de acuerdos será lo principal para que la política no se quede sólo en enunciados.

En este contexto es en el que muchos ven a la Cámara de Diputados como un gran escaparate de posibles candidatos dentro de dos años. El desafío será adaptarse a la dinámica de la Cámara y llegar al 2033 con chances, sin perderse en el mundo legislativo.