https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 07.12.2021 - Última actualización - 23:45

23:44

Conflicto en puerta

Australia se suma a Estados Unidos en el boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022

No enviarán funcionarios al evento deportivo, lo que no impide que sus deportistas participen. Acusan al gobierno chino de “violaciones de Derechos Humanos”.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Conflicto en puerta Australia se suma a Estados Unidos en el boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 No enviarán funcionarios al evento deportivo, lo que no impide que sus deportistas participen. Acusan al gobierno chino de “violaciones de Derechos Humanos”. No enviarán funcionarios al evento deportivo, lo que no impide que sus deportistas participen. Acusan al gobierno chino de “violaciones de Derechos Humanos”.

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, confirmó en la mañana de este miércoles en este país oceánico que se unirá a los Estados Unidos en el boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 y no enviará funcionarios a ese evento deportivo. Morrison indicó que los atletas australianos "pueden asistir a la competición, pero los funcionarios del Gobierno no acudirán", en una decisión de "interés nacional de Australia" que, a su juicio, no debería sorprender debido a la ruptura en las relaciones que mantenían con Beijing en los últimos años, informó la agencia de noticias DPA. Si bien el primer ministro no utilizó específicamente la palabra "boicot", su anuncio respaldó el planteamiento de Estados Unidos, que confirmó este lunes que en respuesta "a las violaciones de Derechos Humanos cometidas por el Gobierno chino en Xinjiang", ningún alto cargo norteamericano irá a la cita deportiva, algo que no tiene precedentes desde los Juegos Olímpicos de Verano de Moscú 1980. Al informar sobre su decisión, Morrison manifestó su preocupación por "los abusos a componentes de la etnia uigur y la negativa de China a devolver las llamadas efectuadas por los ministros del Gobierno australiano. En este sentido, Morrison expresó su disposición para hablar con el Gobierno chino sobre estos temas, pero criticó que esa propuesta "no fue aceptada sistemáticamente", según informó el diario australiano The Sydney Morning Herald. Por eso, Morrison insistió con que "no es sorprendente" que los funcionarios del Gobierno de Australia no vayan a los Juegos de Invierno, aunque remarcó que defiende "la presencia de los deportistas del país", por considerar que se deben separar "las cuestiones deportivas de las políticas". Con información de Télam.

El Litoral en en

Temas: