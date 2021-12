https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Brote de Covid

El Tottenham inglés suma 13 casos de coronavirus

"Es una situación que me molesta mucho porque es grave. Tenemos un brote de infección y estamos un poco asustados porque mañana no sabemos qué va a pasar" expresó el DT, Antonio Conte.

Tottenham, el equipo de los argentinos Cristian Romero y Giovani Lo Celso, ya suma trece casos de coronavirus en el plantel, según confirmó este miércoles el entrenador italiano, Antonio Conte.

En la conferencia de prensa previa al partido de mañana ante Rennes por la Liga de las Conferencias de UEFA, Conte informó que ocho jugadores y cinco miembros de la delegación dieron positivo de Covid-19.

"Es una situación que me molesta mucho porque es grave. Tenemos un brote de infección y estamos un poco asustados porque mañana no sabemos qué va a pasar", expresó Conte, quien se quejó del criterio de UEFA para la suspensión de los partidos.

Los "Spurs", que no tienen por lesión a los argentinos Romero y Lo Celso, deberán jugar mañana a las 17 contra Rennes en Londres por la sexta y última fecha de la Liga de las Conferencias de UEFA.

Según el reglamento, el equipo debe presentarse con, al menos, 13 futbolistas incluido un arquero.

