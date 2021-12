https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Conmoción en el fútbol

A sus 41 años falleció Alfredo "Chango" Moreno, ex jugador de Boca

El ex delantero con larga trayectoria en México, murió a sus 41 años tras luchar contra un cáncer.

Crédito: Gentileza

Conmoción en el fútbol argentino y mexicano. A sus 41 años, falleció Alfredo David Moreno. El ex delantero, surgido de Boca y con una larga trayectoria en México, murió tras luchar contra un tumor maligno que tocaba parte de sus intestinos.

El “Chango” fue campeón de la Copa Libertadores con Boca en los años 2000 y 2003. En la final de la Copa Argentina entre Talleres y su ex club se hará un minuto de silencio por su fallecimiento.

Hace una semana, el Chango -radicado en México- se sometió a una operación de urgencia por una obstrucción en la vesícula biliar. Allí, le detectaron que padecía cáncer a causa del tumor maligno. Boca Juniors lamenta el fallecimiento de Alfredo Moreno, jugador surgido de la Inferiores y dos veces campeón con 18 goles en 38 partidos. Acompañamos a la familia en este triste momento y lo recordaremos por siempre con la alegría de sus festejos. pic.twitter.com/NMtRjdE13F — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) December 8, 2021

En el último encuentro del Xeneize ante Newell's, los futbolistas salieron con una pancarta dedicada al ex delantero.“Fuerza Alfredo 'Chango' Moreno. El mundo Boca está con vos”, expresaron.

Atlético San Luis, donde dejó su huella y es ídolo, lo despidió a través de sus redes sociales. "Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Alfredo “Chango” Moreno, histórico jugador del fútbol potosino. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos", afirmaron en su cuenta de Twitter.

A su vez, Necaxa -uno de los tantos clubes que fueron su casa en México- había iniciado una campaña solidaria por el futbolista, pidiendo donación de sangre y plaquetas.

