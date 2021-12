https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 09.12.2021 - Última actualización - 17:57

17:22

Luego de haber asumido la banca en 2019, la concejala destacó su labor en el recinto, en un contexto marcado por la pandemia. "No hemos dejado de trabajar, hemos estado al lado del vecino todo el tiempo", expresó.

Ciudad de Santa Fe Laura Spina, hizo un balance de su gestión en el Concejo: "Fueron dos años muy intensos de trabajo" Luego de haber asumido la banca en 2019, la concejala destacó su labor en el recinto, en un contexto marcado por la pandemia. "No hemos dejado de trabajar, hemos estado al lado del vecino todo el tiempo", expresó.

Luego de haber asumido en 2019 como concejala en reemplazo de Emilio Jatón, quien fue elegido como Intendente de la ciudad de Santa Fe, la Dra. Laura Spina en dialogo con El Litoral brindó un balance a días de concluir su mandato en el Concejo Municipal. “Fueron dos años muy intensos de trabajo ininterrumpido porque apenas comenzamos inició la pandemia, entonces lo primero que había que hacer es ver cómo funcionaba el recinto ante esta inesperada situación. Teniendo en cuenta el distanciamiento, fue que inmediatamente se hizo un decreto con el presidente del Concejo Leandro González, y en una semana empezamos a funcionar nuevamente en forma virtual, y luego de manera mixta, por lo que no hemos dejado de trabajar, hemos estado al lado del vecino todo el tiempo con todo lo que significó este contexto sanitario para ir ajustando todo lo que es el funcionamiento del Concejo Municipal”

No obstante, y pese a la pandemia, en el recinto se han podido aprobar muchos proyectos. “La ordenanza para hacer la estatua de Guaraní en Alto Verde, yo diría que es le proyecto que más satisfacciones me dio a nivel de contacto con la gente, ya se eligió el lugar que será muy cerca del jardín del barrio, y ahora entra en el presupuesto para el Premio de la Estatua que va a ser un concurso nacional de esculturas”. Al respecto, la edil explicó que “dicho lugar fue elegido por los propios vecinos por la red de instituciones, y la idea es que esto sirva para el desarrollo económico para el barrio, porque seguramente va a haber ferias de emprendedores. Soñamos con que haya una peña, las comidas con pescado tan típicas de ahí, esto implica un desarrollo, que creo que Alto Verde se lo merece porque tiene la mejor vista de Santa Fe te diría y del río. Este es muy proyecto entrañable mio, que lo vamos a ir siguiendo”, afirmó.

Siguiendo con esta linea, la edil sostuvo que mas allá de esta iniciativa, el Concejo Municipal ha desempeñado una importante labor respecto al proyecto el Digesto Municipal Digital, que es un ordenamiento de toda la legislación, para el vecino, periodista, funcionarios. Esto es muy importante”, destacó.

Además, nombró el Teletrabajo Municipal, “porque lo administrativo municipal tenia que seguir trabajando con la pandemia”. Mientras que, otro de los proyectos es el Observatorio de Plataformas Digitales ya que en la ciudad se encuentran los deliverys, los alojamientos que se contratan por plataformas, los ubers, taxis, entre otras tantas cosas. Con esto hemos tomado diferentes posiciones, donde algunas actividades se han regulado, pero necesitamos tener un observatorio porque esto va a continuar para que la ciudad vaya tomando conocimiento y estudios de cada una de estas situaciones que se presentan”, indicó Spina.

También, hizo referencia al exponencial crecimiento del comercio electrónico, siendo una de las actividades que más se ha incrementado ante la pandemia. “Mientras que otras actividades han sido prohibidas, otras han logrado se regularización, como el delivery dentro del sector de cadetería”, ejemplificó.

Al ser consultada sobre la prórroga a la consecion del relleno sanitario, la edil se mostró optimista, y dijo que “se trata de cosas que no podemos dejar sin verlas a mediano y a largo plazo. La idea es que después de aprobada su ampliación, que implica un gran trabajo de infraestructura, más adelante pueda pensarse a largo plazo el tema del ambiente, que es fundamental. Yo me he ocupado sobre esta cuestión durante mi gestión mediante las energías renovables, que fueron incorporadas al Código de Habitabilidad, por lo que para esta gestión es importante y le hemos dado mucha importancia a este asunto”.

Presupuesto

Sobre la discusión del presupuesto para el año próximo, Spina señaló que “se viene trabajando hace varias semanas sobre ello. Una de las novedades a remarcar es la de tomar el endeudamiento mediante letras a corto plazo de un mes a 12 meses (365 días), siendo esta una forma que utilizan actualmente muchos municipios pero nunca ha sido incorporado en la ciudad, y es algo interesante para los inversores institucionales locales”, subrayó.

Al respecto, sostuvo que “invertir en infraestructura, es lo fundamental, ya sea en el equipamiento, las máquinas para los barrios, la iluminación que implica seguridad, así como también todas aquellas obras que aporten el mejoramiento para la ciudad, y todos los barrios que lo necesitan”, puntualizó.

Cuentas pendientes

Laura Spina, sostuvo que como cuenta pendiente a su gestión se encuentra el estudio de factibilidad para que se haga el memorial de la pandemia, que implica la plantación de un árbol con una placa que contenga el nombre de las personas que fallecieron a causa de esta grave enfermedad.

Por otro lado, como otro de los proyecto interesante, que no se aprobó, y ya no se va a aprobar durante su mandato, Spina hizo referencia al descarte de los medicamentos domésticos de personas y de animales, pero dijo confiar en que su bloque va a continuarlo, y que "se va a poder aprobar", sobre todo teniendo en cuenta que producto de la pandemia se han comprado muchos medicamentos, por lo tanto es un proyecto, para el cuál ya tenemos comercializaciones avanzadas con el Colegio de Farmacéuticos y veterinarios", concluyó.