https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 14.12.2021 - Última actualización - 16:25

15:41

El concejal ingresó un proyecto solicitando destinar un tiempo de cinco minutos para meditación antes de empezar a sesionar. Persigue "impartir técnicas de relajación psicofísicas" a los concejales. Este miércoles o el martes, actividad en el recinto.

Concejo de Santa Fe "Relajate": con un proyecto de decreto, Perman pidió meditar cinco minutos antes de la sesión El concejal ingresó un proyecto solicitando destinar un tiempo de cinco minutos para meditación antes de empezar a sesionar. Persigue "impartir técnicas de relajación psicofísicas" a los concejales. Este miércoles o el martes, actividad en el recinto. El concejal ingresó un proyecto solicitando destinar un tiempo de cinco minutos para meditación antes de empezar a sesionar. Persigue "impartir técnicas de relajación psicofísicas" a los concejales. Este miércoles o el martes, actividad en el recinto.

Parece algo insólito y seguramente no debe haber antecedentes en la historia legislativa de la ciudad: el concejal del bloque Mejor, Saúl Perman, ingresó este martes un proyecto de decreto solicitando disponer "un tiempo destinado a la meditación en el ámbito del Concejo Municipal". Ese plazo destinado a tal actividad "será de cinco minutos, y se hará efectivo previo al inicio de las sesiones legislativas".



Cabe recordar que el "militante del megáfono y la bici" había adelantado a El Litoral, en una entrevista luego de ser electo concejal de la ciudad en las elecciones del 14 de noviembre, que su idea era solicitar esta actividad a sus pares, con la idea de "distender" y relajar las tensiones. En principio, este miércoles o el martes de la próxima semana habrá sesión en el recinto de Salta 2943, y sería la última del año en el actual período ordinario.



El decreto, que lleva el número 0062-01764152-3, dice en su artículo 2 que la propuesta persigue como objetivo "impartir técnicas de relajación psicofísicas a los concejales y concejalas de la ciudad". Además, se establecería por única vez una capacitación a cargo de un profesional que "instruirá a los legisladores locales en las técnicas de meditación más convenientes para el contexto en el que se llevarán a cabo".



En los argumentos del proyecto, se mencionan como beneficios derivados de la meditación, además de los vinculados a la salud física, una "mejora significativa en el rendimiento y la concentración. La meditación contribuye a disminuir el estrés y la ansiedad, y mejora los niveles de productividad en las actividades que requieran esfuerzo mental, enfocando al individuo en el tiempo presente".



También -prosigue-, "brinda herramientas para regular y equilibrar las emociones, beneficia la empatía y, por lo tanto, la comunicación y el entendimiento con otras personas, a la vez que favorece la resolución pacífica de situaciones conflictivas. La aplicación de técnicas sencillas de meditación en el ámbito deliberativo mejorará las relaciones vinculares entre los concejales, generando un condicionamiento emocional positivo, con cambios de conducta relacionados con la disminución del estrés y la mejora de la concentración y la atención", afirma el concejal en el decreto.



"La idea es visualizar este tema. A algunos concejales les interesa, pero hay que ver cómo articularlo: el que se quiera sumar que se sume...", le dijeron a El Litoral fuentes de prensa de Saúl Perman. Pero, ¿qué harán los concejales ante esta poco habitual invitación?



Por lo que pudo averiguar este diario, no habría consenso para aprobar el decreto en cuestión. "Ni siquiera meditamos aprobarlo...", dijo un poco en broma y otro poco en serio una alta fuente deliberativa. "No se va a aprobar", sentenció. Pero habrá que ver: en principio, este miércoles a las 9 habrá reunión de Labor Parlamentaria, y a las 11 sería la sesión. Como las comisiones aún no se constituyeron, sólo se tratarán los proyectos ingresados sobre tablas.