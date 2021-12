El gobierno nacional presentó la prórroga que readecua el Presupuesto 2021

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se da tras el rechazo del correspondiente a 2022 por falta de consenso con la oposición en Diputados. Ahora Alberto Fernández deberá negociar con cada gobernador.

Este jueves, por medio del Boletín Oficial se presentó una nueva modificación del Presupuesto 2021. La misma es una consecuencia del rechazo en la Cámara de Diputados al correspondiente al próximo año, por lo que el Gobierno Nacional debió actualizar el vigente ante la preocupación de los gobernadores.

A través de la Decisión Administrativa 1251/2021, se detallaron las 200 páginas que lo adecúan de cara a los próximos meses del 2022. Luego, se tendrá que definir si hay un nuevo proyecto para consensuar con la oposición.

La imposibilidad de tener un presupuesto actualizado inquietó a los gobernadores, que el martes se reunieron con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos y le pidieron que les marque una hoja de ruta mínima sobre cómo se iba a manejar el Gobierno sin la ley y cómo iban a hacer ellos para completar la obra pública que tienen en marcha. El presidente de la Nación les prometió que no se frenarán las obras que ya están en marcha.

Desde el Gobierno habían asegurado: “No hay apuro. Hasta el 31 de diciembre a las 11:59 hay un presupuesto vigente. Antes de esa fecha va a salir. No hay de qué preocuparse”

La falta del Presupuesto 2022 le demandará al Presidente negociar directamente con los gobernadores. Uno por uno. La falta de parámetros claros en las partidas para cada provincia obligará a los mandatarios a actualizarlas a través de pedidos concretos a la Casa Rosada.

Ese ejercicio le puede terminar sirviendo a Fernández para concentrar más poder y aceitar su vínculo con los gobernadores. Ellos piden y él da. El gran problema es el equilibrio y que no haya un abuso en el toma y daca. En el Gobierno advierten que no se ejecutará la dinámica del látigo y la chequera, y que hay una buena relación con los gobernadores. No visualizan complicaciones.

