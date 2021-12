Sacrificio y entrega de Campazzo para una nueva victoria de los Nuggets ante los Clippers en la NBA

Facundo Campazzo mostró su característica entrega en el partido en que su equipo, Denver Nuggets, volvió al triunfo en la Conferencia Oeste de la NBA luego de dos duras derrotas, al superar anoche como visitante a Los Ángeles Clippers por un apretado 103 a 100 en el Crypto.com Arena.

El base cordobés no llegó a los 17 minutos en cancha (16 y 52 segundos), tiempo en el que anotó 5 puntos, tomó un rebote defensivo, entregó 3 asistencias y registró 2 recuperos, el segundo de ellos en el segundo cuarto con una "volada" espectacular sobre la última línea defensiva de su equipo, que terminó siendo doble de su compañero Austin Rivers en el aro de enfrente.

Esta acción no solamente fue un símbolo de cómo juega Campazzo al básquetbol, sino que fue destacada con imágenes tomadas desde todos los ángulos por la transmisión oficial del encuentro.

Claro que como producto de esa intensidad el argentino, que además tuvo dos pérdidas, cometió 5 faltas personales, lo que explica porque bajó a menos de un cuarto y medio su participación en este partido cuando en los últimos cuatro venía promediando media hora en cancha.

Lo que sigue sin variantes es lo que produce su compañero, el serbio Nikola Jokic, que no solamente fue el goleador del partido con 26 puntos, sino que a ellos les adosó además 22 rebotes, su récord de carrera.

Historic night from Joker 🃏



26 PTS, career-high tying 22 REB, 8 AST and the @nuggets win. #PhantomCam pic.twitter.com/Pj8sW1pZNI