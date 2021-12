https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 28.12.2021 - Última actualización - 16:40

16:37

El dirigente desestima la posibilidad de que haya nuevos cierres si la pandemia se recrudece. "Creo que ya aprendimos que esa no esa la solución", expresó.

Balance del presidente de la Federación de Centros Comerciales Eduardo Taborda: "La convivencia será prioridad para mantener la actividad económica" El dirigente desestima la posibilidad de que haya nuevos cierres si la pandemia se recrudece. "Creo que ya aprendimos que esa no esa la solución", expresó. El dirigente desestima la posibilidad de que haya nuevos cierres si la pandemia se recrudece. "Creo que ya aprendimos que esa no esa la solución", expresó.

A diferencia de 2020, este año implicó la posibilidad de recuperar las actividades productivas que habían tenido que cerrar por el avance del coronavirus. Ese repunte dio un respiro a las pymes y emprendimientos comerciales y de servicios de toda la provincia, los cuales miran a 2022 con otras perspectivas.



A modo de balance, Eduardo Taborda, presidente de la Federación de Centros Comerciales de la Provincia de Santa Fe, se refirió a que este año tuvo una dinámica distinta a la de 2020, con una impronta distinta y un conocimiento cabal de lo que significa la pandemia. "Pudimos tener casi la totalidad de los sectores trabajando, pero hubo que articular ayudas y muchos proyectos para subsanar todo lo que nos dejó el año pasado. Los números que estamos cerrando este diciembre son alentadores, con una economía que viene creciendo. Celebramos eso, pero no quiere decir que ya salimos a flote, sino que, con lo que generamos las pymes, mipymes, comercios, industrias, se están pudiendo cancelar las dudas y compromisos que quedaron de 2020, porque ningún comerciante quiere deber y entonces se celebra este repunte económico, ya que eso traerá divisas para hacer frente a esas deudas".

"En la parte crediticia, aún continuamos reclamando lo mismo: acceder a un crédito es muy complicado. Formar una cartera crediticia es algo muy burocrático y vamos tratando de acomodar todas esas cosas, aunque no con la celeridad que nosotros quisiéramos", continuó.

Para Taborda, este momento de la economía es positivo y no quieren bajar los brazos, sino que pretenden seguir reactivando el consumo. "Deseamos que los gobiernos continúen con el apoyo para salir a flote del todo, pero más que con ayudas económicas buscamos amplitud de trabajo. Hay que apostar a convivir con la pandemia y seguir trabajando, ajustar las medidas de protección y continuar con las actividades. Una medida de cierre no la podemos permitir; cuando nos dijeron que la economía se solucionaba de un día para el otro, quedó demostrado que no es así. Es verdad que debemos respetar la salud ante todo, pero hay que ir de la mano cuidando las personas y el trabajo".

Gestiones

"La federación viene teniendo una participación muy activa. La marca Fececo se nombra en todos los estamentos gubernamentales. Tenemos buena receptividad ante las gestiones que realizamos, y la verdad es que hacemos todo tipo de reclamos, pedidos, observaciones, adhesiones. Pero del otro lado hay un actor que defiende sus propios intereses. Siempre grafico con que estamos en un ring en el cual nos pegamos pero también nos defendemos mutuamente. En general, hemos tenido muy buenos resultados", ponderó el dirigente.

Para 2021, los desafíos son grandes, "como volver a la nueva normalidad para trabajar, con amplitud horaria y con todas las actividades haciendo con su trabajo. El otro gran objetivo es acceder a mayores herramientas para ser aún más competitivos, contar con mayores recursos y que todo el comercio y los servicios pueda tener un 2022 excelente", concluyó.