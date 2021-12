https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional recordó la importancia de cumplir con todas las pautas establecidas para prevenir la diseminación del coronavirus.

Precaución y cuidado Clemente insistió en la "responsabilidad social" para frenar el aumento de casos

Clemente instó a continuar con el esquema de vacunación completo, mantener la distancia social, ventilar los ambientes y utilizar el barbijo son algunas de las medidas que pueden minimizar los brotes.

El Presidente del F.I.D.R:, advirtió la importancia de aplicar estas medidas para evitar los brotes durante las fiestas y señaló: “El rol de la nueva variante que tiene mayor contagiosidad y el aumento de casos en las últimas semanas, tanto en nuestro país como en el mundo, seguramente, esperemos que no, en poco tiempo traerá restricciones u otro tipo de políticas de salud que cuiden a la población.

No hay que repetir errores, basta con ver lo que sucede en países europeos que ya están tomando decisiones, lo que nos permite con antelación ver lo que puede suceder y prevenir o actuar de otra manera contra este virus que sigue estando y debemos respetar, sumado a la responsabilidad social.

NO PODEMOS RELAJARNOS

No podemos relajarnos, y quienes no se hayan vacunado por ideologías antivacunas, que reflexionen en su corazón, que piensen bien, porque están perjudicando a sus pares, fliares., amigos, etc …

Consejos para estas fiestas:

Qué se debe tener en cuenta al momento de las reuniones para evitar los contagios

A la hora del encuentro, infectólogos señalan algunos puntos que se pueden adoptar para minimizar las posibilidades de contagio:

Estar vacunados.

No presentar ningún síntoma respiratorio o cuadro febril.

Preferentemente que no hayan viajado de zonas donde la incidencia de casos esté creciendo o sea alta; y que el viaje haya sido en transporte masivo (avión, colectivo, ómnibus, etc.)

La reunión debe realizarse al aire libre, con distanciamiento y el uso de barbijo mientras no se esté comiendo, teniendo en cuenta que otro factor de riesgo es la duración de la reunión

Para finalizar, Clemente recordó lo fundamental de la responsabilidad social sobre este tema en que todos debemos aportar un poco, para que cada día sea un paso adelante, como así también cumplir con todas las pautas establecidas para prevenir la diseminación del coronavirus, y el mismo sentido, se refirió a las recomendaciones para instituciones públicas y privadas, que pueden consultarse en el sitio web del Gobierno Provincial