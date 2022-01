https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La ex de Marcelo Tinelli reveló cómo atravesó el trasplante de hígado que la puso “entre la vida y la muerte”.

Soledad Aquino confesó que durante su cirugía de trasplante hepático sufrió dos paros cardíacos

Soledad Aquino habló en una entrevista con la revista Hola! sobre su estado de salud, y lo que atravesó en los últimos meses tras ser ingresada de urgencia en la Trinidad de Palermo. La ex de Marcelo Tinelli se refirió al trasplante de hígado que le realizaron y reveló que tuvo dos paros cardíacos.

"El trasplante no es una joda. Fue una cirugía de nueve horas. Cada vez que lo pienso no lo puedo creer: me tuvieron abierta durante horas y tuve dos paros cardíacos", comentó. Agregó también que años atrás contrajo hepatitis C: “A los 24 años perdí a mi primer hijo con Marcelo Tinelli, Santiago… a los ocho meses y 20 días de embarazo. Estaba manejando y tuve un desprendimiento de placenta. Cuando me llevaron al sanatorio, ya había perdido cuatro unidades de sangre, que es muchísimo”, explicó que fue en ese momento de múltiples transfusiones que contrajo la enfermedad.

La mamá de Candelaria y Micaela Tinelli destacó también los comentarios de los médicos sobre su caso: "Mis hijas me contaron que los médicos decían que lo mío era un milagro. Y yo pienso que realmente tenía muchas ganas de vivir y a los médicos les decía ‘Por favor, cuídenme que no me quiero ir’”, expresó.

En el momento de mayor preocupación sobre la salud de Soledad Aquino, Marcelo Tinelli se mostró muy atento sobre la salud de su ex esposa. En una de las transmisiones de Showmatch (El trece) le dedicó unas palabras de fuerza: “Sole es una guerrera, una luchadora”.

Sobre esto mismo su ex mujer no dejó pasar el momento para hablar sobre la hermosa relación que tiene con Marcelo Tinelli: “Marcelo es un amor. Así como muchos ven el personaje de Marcelo Tinelli, yo siempre lo voy a ver como el hombre de Bolívar del que me enamoré cuando era muy chica. Me acuerdo de cuando teníamos juntos un auto al que le andaba mal el motor y siempre teníamos que empujarlo entre los dos. Esa persona es la que admiro y respeto, el hombre con quien me casé ante Dios.”

“Juramos cuidarnos en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separara y si bien no estamos juntos, nos seguimos cuidando… Ya no sentimos ese amor marital, pero sí un amor de padres de nuestras hijas. Te aseguro que si a él le pasara lo mismo, yo no dudaría un segundo en ayudarlo, en donarle el órgano que necesitara. Me quedan pocos órganos por donar. ¿Cómo no voy a estar para ayudarlo? El corazón me lo manda”, concluyó Soledad.

Cuál es la enfermedad que tuvo Soledad Aquino

Soledad Aquino, de 59 años de edad, fue ingresada el 25 de marzo de 2021 y dada de alta a principios del mes de agosto en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo por una fuerte hemorragia digestiva. Después de varios estudios, le detectaron cirrosis hepática y úlcera de duodeno.

Durante su internación la mujer se contagió de coronavirus, pero gracias a su fortaleza pudo salir adelante y superar el Covid-19. Fue a mediados del último mayo cuando trascendió que la mujer necesitaba un trasplante de hígado y ingreso en la lista de trasplantes del INCUCAI.