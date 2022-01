https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de la primera exposición completa de su obra pictórica, y en ella se incluyen vistas preciosas de escenas escocesas, francesas y del continente africano, entre otras. Se podrán visitar hasta el 14 de enero.

Londres Carlos de Gales expone sus acuarelas en la capilla de Garrison Se trata de la primera exposición completa de su obra pictórica, y en ella se incluyen vistas preciosas de escenas escocesas, francesas y del continente africano, entre otras. Se podrán visitar hasta el 14 de enero.

El príncipe Carlos es el primero en admitir que no destaca especialmente como acuarelista, pero lo cierto es que lleva mucho tiempo plasmando los paisajes naturales que le rodean, ya que encuentra esta afición de lo más relajante.

La obra del príncipe de Gales se encuentra expuesta en la capilla de Garrison de Londres hasta el 14 de febrero. Se trata de la primera exposición completa de su obra pictórica, y en ella se incluyen vistas preciosas de escenas escocesas, francesas y del continente africano, entre otras. En uno de los paneles de la exposición, Carlos explica que se interesó por las acuarelas por primera vez tras comprobar que la fotografía, principal afición artística de su madre, la reina Isabel II, le resultaba “muy poco satisfactoria” según The Scotsman. En sus propias palabras, “sencillamente, sentí una necesidad abrumadora de expresar lo que veía haciendo uso de las acuarelas y de tratar de transmitir esa sensación ‘interna’, por así decirlo, mediante la textura; algo imposible de conseguir con la fotografía”.

El príncipe asegura que la primera vez que utilizó un pincel supo que lo suyo no era precisamente un talento innato. “Al pensar en aquellos primeros bocetos me horroriza lo malos que son. No obstante, lo bueno de la pintura es que a través de ella haces tu propia interpretación individual de cualquier paisaje que hayas escogido”, amplía.

A medida que siguió ejercitando su pasión artística, fue descubriendo otras cosas gracias a este pasatiempo: “Te vas haciendo cada vez más consciente de cosas que tal vez se te escapaban, cosas como la calidad de la luz o de la sombra, del tono y de la textura, o la forma de los edificios en relación con el paisaje. Todo ello requiere de la mayor concentración y, por tanto, resulta uno de los ejercicios más relajantes y terapéuticos que conozco”. Concluye asegurando que “de hecho, en mi caso, siento que me transporta a otra dimensión y que, de manera bastante literal, consigue revitalizar partes del alma que no alcanzan otras actividades”.