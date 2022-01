https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 12.01.2022 - Última actualización - 1:31

En Siete Jefes ya hubo una entradera. Temen que la falta de personal afecte a la seguridad.

Inseguridad Vecinalistas preocupados por retiro de policías de la calle por no estar vacunados

Vecinos de la ciudad de Santa Fe expresaron su preocupación por la medida de retirar de las calles a los policías que no están vacunados contra el coronavirus, en medio de sucesivos hechos de inseguridad.

Susana Spizzamiglio, presidenta de la vecinal Fomento 9 de Julio, habló con El Litoral y transmitió su perspectiva de la medida. Para comenzar, la vecinalista habló sobre la decisión de quitarles el arma reglamentaria a los policías que salgan de las calles: “Es una regla dentro del Ministerio de Seguridad de la provincia que si vos no estas cumpliendo un servicio público en la calle, no tenes obligación de portar armas. A lo mejor, pega la noticia porque se explica o se dice de una manera determinada, pero realmente las cuestiones van mudando. No sé hasta qué punto uno podría reflexionar diciendo que los que no están en la calle no tienen armas, pero es lo que generalmente acontece cuando vos no estas cumpliendo un servicio público. Obviamente que no vas a poder tampoco estar haciendo algún servicio privado donde tengas o no obligación de portar armas. Se van dando distintas situaciones” comenzó detallando.

Y continuó: “La cuestión va a tener que irse viendo día a día. Nosotros seguimos manteniendo en Fomento 9 de Julio a los caminantes, no así en Siete Jefes donde ayer hubo una exposición por parte de la vecinal luego de una entradera que se produjo en la zona. Realmente están preocupados porque no han visto que han retirado a los agentes que transitaban en la calle para mayor control. Es un poco lo que hemos ido dialogando con el Ministerio de Seguridad y las vecinales para que en determinadas zonas puntuales donde nosotros detectábamos que había una sumatoria importante de delitos predatorios o en el caso de entraderas, necesitábamos una mayor presencia policial”.

La vecinalista también se expresó sobre la inseguridad en la ciudad: “Hemos tenido en cierta manera eco en algunas circunstancias bastante puntuales como la zona de Guadalupe, la zona de la Carbonilla, acá en Fomento 9 de Julio también estuvo bastante complicado durante muchos meses y se ha venido cambiando determinado esquema estratégico de parte de la policía”.

Y cerró: “Yo creo que hay que esperar, en cierta manera me voy a hacer eco de lo que dice la jefa regional, con decir que a esos 800 policías que no están vacunados los van a ir testeando caso por caso para ver si cumplen con tal requisito o no o que carpeta médica tendrán”.