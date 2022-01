https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 12.01.2022 - Última actualización - 22:24

22:07

Hay 34 pacientes positivos internados, once de los cuales están en Cuidados Intensivos. El 70% está vacunado.

Quedan tres camas en UTI Coronavirus: crece el número de internados en el viejo Hospital Iturraspe

En las últimas dos semanas, el número de pacientes internados por coronavirus en viejo hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe pasó de cuatro a 34, según informó a El Litoral el director del nosocomio, el Dr. Osvaldo Marelli.

"La sala de UTI está ocupada en un 87%, con 11 pacientes covid positivo; mientras que la Sala 6, de clínica covid, cuenta con 35 camas, y tenemos 23 positivos, con un 86% de ocupación; y la sala de clínica general tiene un 77% de ocupacón, donde son todas patologías generalmente oncológicas o de salud mental y otro tipo de enfermedades crónicas", detalló el funcionario.

"Hace dos semanas teníamos dos pacientes covid activos, dos en terapia y dos en Sala 6; hoy tenemos 34, once en terapia y 23 en Sala 6, de los cuales un 70% está vacunado y un 30% no", indicó, al tiempo que recordó que "el paciente vacunado desarrolla una enfermedad leve, no requiere oxígeno ni tanta complejidad, mientras el no vacunado desarrolla una enfermedad más grave y más si tiene comorbilidades".

"Tenemos que ser cautos e ir controlando la ocupación de camas día a día pero hoy gracias a la vacunación y un sistema de salud fortalecido no creo que lleguemos a tener inconvenientes", predijo Marelli.