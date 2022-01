https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 16.01.2022 - Última actualización - 17:59

17:15

A casi tres años de la muerte de la modelo, Silvana Ianniello, alertó sobre un dato clave que podría cambiar la dirección de la Justicia

Investigación en Villa La Ñata Advierten que podría haber un giro en la causa por la muerte de Natacha Jaitt A casi tres años de la muerte de la modelo, Silvana Ianniello, alertó sobre un dato clave que podría cambiar la dirección de la Justicia A casi tres años de la muerte de la modelo, Silvana Ianniello, alertó sobre un dato clave que podría cambiar la dirección de la Justicia

Se van a cumplir tres años de la muerte de Natacha Jaitt y todavía no se ha avanzado en materia judicial. Por esta razón, habló la actual abogada que lleva la causa, Silvana Ianniello, y advirtió que encontró algo gravísimo que podría dar un giro rotundo en el proceso.

Fue en “El Show Del Regreso”, el ciclo que conduce Ulises Jaitt por Radio Ensamble, donde la letrada aseguró que encontró en la causa irregularidades graves que podrían anular todo el litigio que se viene haciendo hasta entonces y en donde también denunció que los fiscales no le habían querido mostrar cierto material fílmico que pidió, alegando que hay omisión de parte de los mismos. “No sé cuál será su intención pero lo que yo noté es el estancamiento que hubo”, sentenció. Y continuó: “Hay muchas cosas que se podrían haber hecho y no se hicieron y otras tantas que si se podían continuar y esperar”.

Ante la consulta de Ulises, si creía que el hecho de que “los fiscales no investiguen estaba ligado con la corrupción”, Iannello contestó: ”No puedo hablar de corrupción pero si puedo hablar de que algo extraño hay ahí, alguna irregularidad”.

“Lo que llama la atención es que no hay ningún detenido y ni siquiera la preparación de algún indicio de parte de los fiscales .Yo como letrada encontré cuestiones que no puede ser que los fiscales luego de haber visto veinte veces las filmaciones no pudieron advertir ciertas cuestiones que a futuro se van a hacer públicas y que son de carácter de gravísimo”, expresó sin ahondar en más detalles y alegó que no podía dar más información sobre ello para evitar que “no preparen los testimonios”.

Respecto a los “culpables” de la muerte de la actriz, la abogada expresó firme: “Por prudencia profesional no puedo dar nombres pero si te puedo asegurar que los colaboradores estaban esa noche seguro ahí”, dando a entender que se trató de un homicidio.

“La persona que habría matado a Natacha para vos es Gonzalo Rigoni, el dueño de Xanadú”, insistió el hermano de Natacha. A lo que ella le respondió: “No soy yo quien tiene que imputar a una persona pero si lo que te puedo decir como abogada patrocinante es que es quien más sospechas me genera”. “Porque reúne todas las características de actitudes sumamente sospechosas que si alguien realmente no tiene nada que ver, no tiene por qué contradecirse en sus testimonios”, deslizó.

En tanto a la defensa de Alejandro Cipolla, quién fue el abogado que llevó la causa desde el primer momento, Silvana opinó: “Habían cuestiones que se podían haber desentrañado muy prontamente y lamentablemente no fue así. Lo primero que tenemos que hacer cuando no existe imputación es salir a buscar la imputación urgente porque salir a buscar una imputación mucho tiempo después es muy complicado porque sino le damos mucho tiempo para que prepare su coartada y lo ideal es agarrarlo infraganti como quien dice para que no pueda preparar nada. El por qué no lo hizo el Doctor Cipolla la verdad no lo sé, yo creo que fue justamente por torpeza y no por intención”

Cabe recordar que desde que sucedió el trágico hecho, el conductor radial no paró de pedir Justicia. Fue a mediados del año pasado cuando Ulises volvió a tomar sus redes sociales para denunciar los pocos avances que había en la causa que investiga el fallecimiento de Natacha Jaitt, quien falleció el 23 de febrero de 2019 en la habitación de un salón de fiestas ubicado en Villa La Ñata.

"Dos años y medio dentro de poco, Natacha sigue sin justicia, hicimos presentaciones judiciales y no nos responden, es indignante y desesperante cómo familiar, no dejemos que la justicia la mate de nuevo. Hagamos fuerza por ella, ayuda #JusticiaCorrupta RT!!!! #JusticiaPorNatacha”, escribió Ulises con furia e indignación en ese entonces junto a una foto de Natacha.