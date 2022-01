Así quedó Tonga tras la erupción del volcán que provocó un tsunami en el Pacífico dejando al menos tres muertos

El Gobierno de Tonga confirmó este martes la muerte de al menos tres personas por el devastador tsunami causado por una erupción volcánica en este archipiélago del Pacífico Sur, “un desastre sin precedentes”, según el Ejecutivo.

Las comunicaciones siguen cortadas en la nación insular del Pacífico Sur, por lo que es complejo dar con el verdadero número de víctimas.

En su primer comunicado oficial desde el desastre natural ocurrido el sábado, el Gobierno describe cómo la erupción del Hunga Tonga Hunga Ha’apai provocó un tsunami con olas de hasta 15 metros de altura que golpearon varias islas del archipiélago.

Las tres víctimas mortales confirmadas son una mujer británica, una mujer de 65 años de la isla Mango y un hombre de 49 años de la isla Nomuka.

🇹🇴First images from surveillance planes flying over Tonga reveal “catastrophic” and “extensive” damage to villages in low-lying coastal parts of the archipelago.



A devastating volcanic eruption and a subsequent tsunami has caused untold devastation 👇https://t.co/IkcnHa2xU6 pic.twitter.com/LJKosmjgDy