Un video porno de "Final Fantasy" interrumpió en la transmisión de una reunión del Senado italiano

Los legisladores italianos nunca olvidarán la sesión de este lunes y no precisamente por las discusiones en torno a la transparencia de los datos en la toma de decisiones políticas, sino gracias a un contenido explícito que se coló en la reunión.

Políticos, senadores, académicos y hasta un premio nobel fueron testigos del momento en el que un video de CGI comenzó a reproducirse, mostrando a una de los personajes del videojuego Final Fantasy VII, Tifa Lockhart, manteniendo relaciones sexuales.

"the what, Naldush?"

"The Tifa Lockhart hentai video that was accidentally shown during a ZOOM meeting of the Italian senate yesterday, that's what I said." pic.twitter.com/hBSdNguXki