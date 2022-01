Los datos de medio millon de personas vulnerados tras un hackeo a Cruz Roja Internacional

La Cruz Roja reveló el 19 de enero que fue víctima de un ataque cibernético en el que piratas informáticos robaron los datos personales de más de 515.000 individuos.

Concretamente, la información fue robada de un programa de la organización humanitaria llamado 'Restauración de enlaces familiares', que tiene como objetivo reunir a los miembros de familias separadas por conflictos, desastres o la migración.

Robert Mardini, director general para el Comité Internacional de la Cruz Roja, dijo que aún desconocen quién es responsable del ataque ni la razón por la que fue llevado a cabo.

We @ICRC are appalled by this grave #humanitariandata breach that puts at risk more than 500,000 already vulnerable people. We call on the perpetrators not to misuse the highly sensitive information now in their hands. https://t.co/8yPdV4kxfc