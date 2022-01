https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 20.01.2022 - Última actualización - 22:27

22:18

Un accidente que nadie puede entender

Tatiana Kulikova, la modelo rusa que murió en viaje a Santa Fe para despedirse de su ex pareja y volver a Moscú

La joven de 27 años fue la única víctima fatal en el accidente entre el micro en el que viajaba y un camión detenido en la banquina, a la altura del Km 133 de la ruta 7. Su cuerpo fue despedido por la ventana frontal del segundo piso y terminó a más de 200 metros del lugar. Venía a Venado Tuerto para despedirse de su ex novio, quien el año pasado la había convencido de trabajar en Argentina. Desde la ruptura sentimental se sentía sola y tenía pasaje rumbo a Moscú para el 25 de enero.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Un accidente que nadie puede entender Tatiana Kulikova, la modelo rusa que murió en viaje a Santa Fe para despedirse de su ex pareja y volver a Moscú La joven de 27 años fue la única víctima fatal en el accidente entre el micro en el que viajaba y un camión detenido en la banquina, a la altura del Km 133 de la ruta 7. Su cuerpo fue despedido por la ventana frontal del segundo piso y terminó a más de 200 metros del lugar. Venía a Venado Tuerto para despedirse de su ex novio, quien el año pasado la había convencido de trabajar en Argentina. Desde la ruptura sentimental se sentía sola y tenía pasaje rumbo a Moscú para el 25 de enero. La joven de 27 años fue la única víctima fatal en el accidente entre el micro en el que viajaba y un camión detenido en la banquina, a la altura del Km 133 de la ruta 7. Su cuerpo fue despedido por la ventana frontal del segundo piso y terminó a más de 200 metros del lugar. Venía a Venado Tuerto para despedirse de su ex novio, quien el año pasado la había convencido de trabajar en Argentina. Desde la ruptura sentimental se sentía sola y tenía pasaje rumbo a Moscú para el 25 de enero.

Por Juan Franco Este jueves se conocieron más detalles del trágico final de la modelo rusa Tatiana Kulikova, quien falleció este martes, alrededor de las 13, cuando viajaba a Venado Tuerto en micro para despedirse de su ex novio Francisco Palma, antes de regresar a su tierra natal. En esas circunstancias, el ómnibus de la empresa Cóndor La Estrella embistió por detrás, a la altura del Km 133 de la ruta 7, a un camión Mercedes Benz que transportaba bebidas y en ese momento estaba estacionado en la banquina, a la espera de un auxilio, después de haber pinchado un neumático. Unas horas después, Sur 24 averiguó que de la docena de personas que se trasladaba en el micro, incluyendo al chofer y su acompañante, la única víctima fatal había sido Tatiana Kulikova, de 27 años de edad. Ese día fatídico, la joven había comprado un pasaje en los primeros asientos del micro y viajó en el segundo piso del interno 1585. Foto: Gentileza Sin embargo, el destino se interpuso y el choque en Carmen de Areco, a 238 kilómetros de la Terminal “Arturo Illia” de Venado Tuerto, truncó la vida de la bella joven de ojos verdes. Como consecuencia del impacto, la modelo rusa salió despedida por la ventana del micro y murió en el acto. Su cuerpo quedó tendido a 220 metros del ómnibus. Fue la única víctima fatal del siniestro: el resto de los pasajeros, unas 12 personas, resultaron heridos. Para el jefe del Cuartel de Bomberos de Carmen de Areco, Alberto Salazar, “el motivo del impacto todavía es un misterio”. “La ruta está en óptimas condiciones, porque es un camino nuevo y tiene doble mano de ida y de vuelta. Ese día tampoco había neblina ni llovía, por lo que el pavimento estaba seco”, sostuvo. En tanto, el conductor del micro -cuyo test de alcoholemia dio negativo- fue imputado por el delito de “homicidio culposo”. La investigación del caso la lleva adelante la fiscal Estefanía Espena Aytia. Un ángel de ojos verdes Foto: Gentileza Según divulga hoy el portal Infobae, Tatiana Kulikova llegó a Argentina en 2021. Apenas hablaba español. La joven rusa decidió venir a probar suerte como modelo en nuestro país. Lo hizo de la mano de Francisco Palma, un santafesino, también modelo, al que conoció trabajando en la India a fines de 2020 y que la puso en contacto con Clever Management, la agencia que lo representaba por ese entonces. En comunicación con dicho portal, la directora de la agencia, Majo Giménez López, explicó: “Desde Clever enviamos modelos al exterior. En uno de esos viajes, uno de los integrantes de nuestra agencia conoció a Tatiana y, tras su regreso, en 2021, nos la presentó, y empezamos a trabajar con ella”. Según Giménez López, durante su estadía en la Argentina, la modelo rusa se instaló en un departamento que la agencia tiene en la Ciudad de Buenos Aires. “A pesar de hacer base acá, viajaba seguido a Venado Tuerto porque allá vivía Francisco que, hasta hace poco, fue su pareja. ¿Qué te puedo decir de Tatiana? Además de ser una excelente profesional, le encantaba Buenos Aires. Pero después de la ruptura amorosa empezó a sentirse un poco sola y quería reencontrarse con su familia. De hecho, tenía un pasaje para volar a Rusia el próximo martes 25 de enero”, reveló. “La noticia de su muerte nos dejó a todos muy shockeados. A pesar de su corta edad había hecho un carrerón: trabajó en Japón, en China, en India y en Milán. Acá, en Argentina, teníamos un montón de planes a futuro que van a quedar truncos”, se lamentó Majo Giménez López, y la describió: “Era un ángel”. Desde que tomó conocimiento de la tragedia, la familia Kulikova se mantiene en contacto con la Embajada de Rusia en Argentina. Y ahora están haciendo todos los trámites para trasladar el cuerpo de la modelo a su país natal. En tanto, Infobae intentó ponerse en contacto con Francisco Palma quien, hasta hace poco, había sido pareja de Tatiana y uno de los motivos por los que ella decidió quedarse en el país. Consultado vía mensaje de Facebook, el joven se mostró conmovido por la muerte de su ex novia, quien iba a verlo y a despedirse de él cuando murió. “No estoy en condiciones de hablar con nadie. Primero necesito solucionar varios problemas para tratar de que ella esté en paz. Soy lo único que tenía acá y estoy solo con esto”, se sinceró.

El Litoral en en

Temas: