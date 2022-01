"Tata" Bonzzi, DT y apasionado por el juego

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Liga Santafesina prepara el mejor año de todos. Alcanza con observar la preparación de los planteles de la máxima categoría. Tal es el caso del club Pucará de barrio Transporte que contrató a Mariano Bonzzi, un DT con logros que avalan su trabajo. Como jugador también recorrió cada rincón de los clubes liguistas.

Mariano "Tata" Bonzzi volvió después de un tiempo de descanso. El alejamiento de las canchas de la Liga se debió a problemas personales y de trabajo que él mismo fue solucionando. Criterioso, profesional y con las ganas de siempre. Así se presentó en barrio Transporte después del llamado de Gabriel Amarilla, presidente del club Pucará, institución que juega en la máxima categoría de la Liga Santafesina de Fútbol.

Se identifica con Gerardo "Tata" Martino. Lo vio trabajar en Newell's Old Boys de Rosario. "Me identifico con "Tata" Martino porque me gusta su sistema de juego. Es un profesional con todas las letras. También, y esto es general para todos, me gustan cosas que hace Guardiola, Bielsa, etc. De cada uno se obtiene algo importante y eso sirve. Es muy lindo poder mostrarle ese tipo de trabajos a los jugadores de la Liga porque los hace sentir bien, importantes", destacó Bonzzi a modo de presentación.

-Una llamada, un sí y a trabajar ¿Fue así?

-La verdad que tengo un sí fácil para un llamado llega desde Pucará. Esta es como mi segunda casa. Acá en barrio Transporte pasé gratos momentos como jugador y después como técnico.

-La cuestión para volver a dirigir pasaba por acomodar los horarios de tu trabajo, ¿Es así, verdad?

-Sí, primero lo hablé con mi familia y después me hice tiempo en la empresa para poder contestarle al presidente de Pucará. Bueno, acá estoy, disfrutando de lo que me gusta hacer y de paso colaborando con esta institución que está en pleno crecimiento.

-¿Te llamaron de otros clubes?

-Sí, tengo la suerte que se acuerden de mí y eso lo valoro un montón.

-¿Clubes de la Liga y de afuera?

-Sí, de acá y de más allá. No está bueno nombrar a los que lo hicieron pero soy un agradecido a los que lo hicieron.

-¿Es verdad que te hablaron de Colón?

-Sí, es verdad y ese llamado me puso muy contento. Aclaro que ésto no fue ahora. Hace un tiempo que lo hicieron.

-¿Cuál fue tu respuesta?

-No, pero me moría de ganas de trabajar en Colón. Pasa que ahí debes estar tiempo completo y yo no me puedo dar ese gusto porque tengo responsabilidades con mi empresa.

-¿Cuál es el proyecto y en que consiste tu trabajo?

-Vamos a trabajar para sacar a Pucará de la difícil situación en la que se encuentra en la tabla y para eso debemos apostar a los jugadores de experiencia. Esto no quiere decir que no vamos a mirar a las canteras, todo lo contrario, debemos nutrirnos de los chicos del club pero con el tiempo necesario.

-¿Hay material en inferiores para ir subiendo a reserva?

-Sí, ése es un club con muchos jugadores, todos con sentido de pertenencia y eso facilita el trabajo. Pucará está en un barrio muy importante de la ciudad y debemos trabajar mucho para que todos vengan a jugar al fútbol acá.

-¿Cómo encontraste el club?

-Muy bien. Está lindo, está ordenado y al campo de juego lo están mejorando. Hay muchas cosas por solucionar. Este es un club que fue muy golpeado por la pandemia, como todos, pero especialmente por los robos de los últimos tiempos. La verdad que se llevaron todo, o casi todo. Hoy, todos estamos trabajando para volver a recuperar todo lo que falta.

-¿Largaron con el trabajo de pretemporada?

-Ya estamos en plena actividad. La idea es ir avanzando para llegar lo mejor posible al comienzo del campeonato.

-¿Con qué número de jugadores estás trabajando?

-Hoy estamos trabajando con 60 jugadores para primera y reserva. Después llegará el momento de hacerlo con 35 jugadores para ambos planteles, no más que eso.

-¿Llegaron o llegarán refuerzos para cubrir lugares específicos?

-Hablé con varios técnicos y todos estamos buscando delanteros. En el resto de las posiciones creo que estamos bien. Veremos que pasa cuando hagamos fútbol.

-¿Tenes algunos apuntados?

-Sí, ya hablamos con varios jugadores con lo que se puede dar alguna incorporación en las próximas horas.

-¿Algo más para agregar?

-Agradecer a El Litoral por el espacio que nos brinda ya que para nosotros es muy importante. Pedir, una vez más, a las empresas, a la gente que apoye al club Pucará ya que viene de sufrir duros golpes en los últimos tiempos. Por último, invitar al público para que venga a disfrutar de la institución que está cada vez más lindo y cuenta con varios deportes para toda la familia.

Cuerpo técnico

Cada uno en su labor. Así quedó conformado el cuerpo técnico del plantel superior y reserva del club Pucará: Mariano Bonzzi (DT), César Espinoza y Ramón Gamba (auxiliar de Primera), Alejandro Castro (DT de reserva), Esteban Viano (auxiliar de reserva), Juan Manuel Martínez (PF), Fredy Cañete (entrenador de arqueros) y Carlos Belen (utilero).

Un gran número. Junto a Bonzzi trabajarán otras siete personas más. El Parque Federal, otro de los lugares elegidos para el trabajo de pretemporada. Foto: Manuel Fabatía

Promesa de buen juego

Con un amplio currículum como jugador, después como entrenador en Liga Santafesina de Fútbol y una misma metodología, Mariano Bonzzi buscará llevar a Pucará a los primeros planos y así responder a la confianza de los dirigentes que apostaron por su proyecto. Pero, ¿cómo le gusta jugar a Bonzzi y cual será su sello? El DT de Pucará goza de una forma de juego de alta presión mientras dure el partido. En el momento en que pierden el balón, entre dos y tres jugadores se avocan a encimar para detener al rival. Mientras no pierdan posesión de la pelota , presionan jugadores o zonas del campo para aprovechar sus debilidades. Para ello, necesita que sus jugadores estén en condición física muy alta y entiendan su papel en el sistema. "Por ahora , la idea es empezar con 1-4-4-2 , es lo más utilizado, dependiendo de las incorporaciones, me gustaría un 1-4-3-2-1 o 1-3-5-2", sentenció Bonzzi.