Viene Álvez desde Colombia: ¿Boca frena lo de Roldán a Unión?

El delantero que quiere Gustavo Munúa se está desvinculando de Nacional de Medellín para sumarse a Unión. Entre Boca, Unión y Roldán se metió Defensa y Justicia que pidió al que vistió la "8" del Tate.

Mientras en Colombia es inminente la salida del delantero Jonatan Alvez desde Atlético Nacional de Medellín para desembarcar en Unión, se generan dudas respecto de qué hará Boca con el futuro de Enzo Roldán, que manifestó su deseo de seguir en Santa Fe y por quien Unión hará un gran esfuerzo: comprar la mitad de la ficha en 800.000 dólares pagadores de manera solvente con los documentos de la TV.

"Hay acuerdo total por Álvez", titula Antena 2. El colega Jhon Sebastián Huérfano Sánchez afirma que "el mercado de fichajes en el fútbol colombiano continúa ofreciendo noticias, y en esta oportunidad corre por cuenta de una baja en el frente de ataque de Atlético Nacional. Ya es sabido que el ariete uruguayo Jonatan Álvez no continuará en la disciplina de los paisas, y desde hace algunas semanas han recibido ofertas de algunas escuadras por hacerse con sus servicios".

Luego, agrega que "el jugador de 33 años ya tiene todo acordado para continuar su carrera deportiva en Argentina, pues Unión de Santa Fe aceleró las negociaciones. A su vez, se informó que el delantero llegará la próxima semana a territorio argentino con el propósito de someterse a las pruebas médicas, y de no haber inconveniente, estampar su firma en el contrato con el tatengue. Álvez llegará al octavo equipo de su carrera y el primero en Argentina, pues ya había jugado en su país, en Colombia, Ecuador, Brasil y Portugal. El delantero alcanza en total 133 goles en clubes, y ahora llega a un equipo en cual aspira a ser titular y aportar no solo en la primera división del país gaucho sino en la Copa Conmebol Sudamericana. Cabe recordar que en su paso por Atlético Nacional el futbolista no alcanzó su mejor rendimiento, ya que tras 49 partidos oficiales disputados (24 como titular), apenas marcó en diez oportunidades".

En cuanto a Enzo Roldán, jugador de Boca y prioridad para Munúa, las cartas están muy claras: el jugador manifestó abiertamente el deseo de seguir en Unión, pero además Boca reconoce que "la oferta de Spahn es la mejor de todas en términos económicos: comprar la mitad de la ficha en 800.000 dólares y pago garantido con los documentos de la TV". Sin embargo, el jugador no llega a Santa Fe.

¿Qué es lo que demora el regreso del interesante Enzo Roldán a Casasol?: en este romance de verano entre Boca y Bragarnik (Cristian armó la vuelta de Benedetto y recompuso relaciones), el empresario le hizo un pedido especial a Juan Román para que el futbolista juegue en Defensa y Justicia. "Está todo frenado por ese pedido de Braga, que ser fue a España para ver Elche-Real Madrid por Copa del Rey", confiaron desde los rincones xeneizes a El Litoral.

Aún así, la mejor propuesta para Boca y para Enzo Roldán es la de Unión. Es más, ni siquiera Talleres (que tiene plata y está desesperado por refuerzos) pudo ofrecer más que el Tate. La pregunta es: ¿hasta cuándo va a esperar Unión por lo de Enzo Roldán?.

¿Por qué no viene?. Enzo Roldán quiere jugar en Unión y Spahn le ofreció a Boca comprar la mitad del pase en 800.000 dólares. Pasa que hay un pedido especial de Cristian Bragarnik para que vaya a Defensa y Justicia.Foto: Luis Cetraro

"Estamos hace un mes detrás de Roldán. Nos vienen dilatando la decisión (por Boca). Hace unos días nos dijeron que iban a esperar una semana más. El chico manifestó su deseo de jugar en Unión, donde la remó y se esforzó para jugar. Siente que acá tiene casi la camiseta puesta. Siempre pensamos en hacer todas las gestiones posibles, porque estamos convencidos que Enzo es una pieza importante. Insistiremos hasta último momento. Empezamos con un préstamo y terminamos con una oferta de compra, que tiene 22 días y no se resuelve. La novela de (Darío) Benedetto lleva dos semanas y puede estar atado a eso, ya sea por sí como por el no. Define Boca, pero no tuvo una respuesta final tampoco con el jugador. Haremos todo lo posible para tenerlo, pero Boca tiene sus tiempos y en cualquier negociación opta por sí mismo sin pensar en los terceros", se había quejado el presidente de Unión en declaraciones a LT9 hace algunos días.

Ahora, para colmo de males, se metió Defensa con Bragarnik a la cabeza. Es por eso que lo del interesante Enzo Roldán a Unión, ahora, está frenado y con final abierto.