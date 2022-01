https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Trabaja para banda narco

"Cada vez que matan a un joven, lo primero que hago es ver si no es mi nieto": impactante relato de una abuela rosarina

La mujer contó que su joven nieto abandonó la escuela hace tres años y se dedica al narcomenudeo. “Los usan, les dan un arma, los ponen en un búnker y cuando los querés recuperar no podés”, relató entre lágrimas.

Una abuela rosarina reveló el calvario que vive su familia desde hace tres años producto de que su nieto fue captado por una de las bandas narco de la ciudad para vender droga en un búnker. Entre lágrimas, detalló la difícil situación y la falta de acompañamiento por parte del Estado y la Justicia.

“Los usan, les dan un arma, los ponen en un búnker a buscar droga y cuando los querés recuperar no podés porque ellos te contestan que no quieren estudiar porque les da más ganancia vender droga”, contó la mujer en un medio local.

En el caso de su nieto, relató que sus padres están separados y a los 13 años el muchacho decidió irse a vivir con su padre. “Empezó a juntarse en la calle con mala gente hasta que lo convencieron y se lo llevaron a vivir con ellos”, contó. Tenés que leer Rosario: detienen a tres adolescentes con un fusil de guerra

“Vos te imaginas mi corazón cada vez que escucho que mataron a un joven, lo primero que hago es ver si no es mi nieto. Lamentablemente, una vez que se meten, no sé si lo van a dejar salir”, añadió la mujer.

Pese a esta difícil situación, señaló que mantienen contacto con el joven y que han intentado en más de una oportunidad convencerlo de que salga de ese lugar. “Nosotros rogamos que estudie, que se prepare, le decimos que hay otra vida y algo mejor para él, pero no. Está enceguecido con eso”, reconoció.

“Cuando lo querés recuperar no podés, porque te contesta que no quiere estudiar porque le da más ganancia vender droga, le dan 5 mil pesos por día. Tiene quemada la cabeza porque ellos también se drogan, es muy difícil poder rescatarlo y nadie te ayuda”, señaló entre lágrimas.

Con respecto al acompañamiento del Estado en este tipo de situaciones, sostuvo que prácticamente es nula. “Vas a golpear puertas de la secretaría de la Niñez, del Centro Territorial de Denuncias (CTD), o vas a la fiscalía y te dicen que no podés hacer nada porque es menor de edad y, viendo el nuevo Código Civil, dice que teniendo 13 años ya pueden decidir ellos”.

