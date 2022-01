La familia de Valentino Busso agradeció "las muestras de amor y cariño"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Según expresaron, los mensajes “son un mimo al alma, que ayuda como un bálsamo a atravesar este tan duro momento”.

Guillermina González, mamá de Valentino Busso, volvió a utilizar las redes sociales para “agradecer” las muestras de amor y cariño que la familia recibió en este duro momento. Al conocerse la noticia del fallecimiento del pequeño de 4 años que estaba en Barcelona (España) afrontando una enfermedad, fueron muchísimas las personas que hicieron llegar sus condolencias y afecto.



“Hola gente linda, hola Venado y San Eduardo, hola Argentina (para no olvidarme ninguna ciudad ni provincia) y hasta me atrevo a decir hola mundo, porque la luz de Valen cruzó los océanos; infinitas gracias por tantas muestras de amor y cariño, son un mimo al alma, que ayuda como un bálsamo a atravesar este tan duro momento”, comenzó expresando Guillermina en Instagram, posteo que acompañó con una serie de fotos de Valen.



Y continúa: “Estoy convencida que el paso de Valen por este mundo no fue en vano, y dejó más de una enseñanza en cada una de las personas que logró conocer su historia. A los que lo conocieron, no tengo más que decirles que siempre lo recuerden con esa sonrisa, picardía, sabiduría, fortaleza, voluntad, ánimo, felicidad, amor y mil adjetivos más que lo caracterizan. Sí, lo digo en presente, porque para mí es eterno. Y a los que no tuvieron el placer de conocerlo en persona, sepan que la

vida es hoy, éste instante. Sean felices y derramen amor por donde sea que puedan. Amor y más

amor”.



Para terminar, compartió uno de los tantos mensajes que recibieron, “uno de esos que te llegan al alma y te ayudan a entender su tan pronta partida: Dicen que cuando comenzamos nuestra experiencia humana todos tenemos una valija de amor para compartir; algunos vamos usándola de a poquito, otros la derraman con fuerza; y así eligió Valen usarla, un estallido de Amor”.