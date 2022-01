https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cecilia Milone y Nito Artaza son los artífices de este proyecto que transita la nostalgia por una década muy particular, con el desembarco de la gran cultura mediática. Crédito: Gentileza Plateanet

Temporada teatral marplatense Los 80 se fueron y no volverán Desde los 80 todo nos llegó por los medios y, sin que sea la propuesta, este espectáculo veraniego termina por demostrarlo: empezamos a ser hijos de la televisión. Hoy se ve. Cuando aplauden y se ríen (en algunos pasajes lo hacen) es por la identificación con aquello que se creía real: la televisión de los 80... que el título de esta oferta veraniega sostiene que volvieron después de La Peste.

Eso dice Plateanet o sea: los que venden las entradas por Internet. Leer no es creer. Dos verbos diferentes. Ni tanto ni tan poco, dejémoslo en claro. El entusiasmo no es nocivo, por el contrario, es necesario. Es eso; entusiasmo.

El optimismo del colega es cercano a la indulgencia, ese es su modo. Ni bien ni mal, lo avala el pacto de optimismo que suele ser parte del juego de las crónicas de espectáculos.

Dejemos en claro que vimos un espectáculo que bascula entre Revista, Music Hall y Entretenimiento y repitamos lo dicho, este espectáculo es lo que afirmamos. Ni tanto ni tan poco; el entusiasmo no es nocivo, por el contrario, es necesario. Es eso: entusiasmo. Necesario.

Revivir, con apelaciones a la memoria colectiva, de hit y publicidades, personajes y recuerdos de una década resuelve un problema. El libreto es la repetición de aquello que se vivió. Trae dos problemas: los que no la vivieron y los que la entendieron diferente. Ambos problemas se resuelven en un punto: es un espectáculo de verano y Nito Artaza sostiene: vinimos a divertirnos.

Dos momentos importantes tiene lo visto en el Atlas, el formidable cuadro de presentación, con un ritmo que realmente debe elogiarse, y la protagonista.

Puede el cronista equivocarse, no es un espectáculo donde se consideró necesario la libreta de apuntes, en la presentación se sucedieron, con lo que elogiamos, ritmo y justeza en el trabajo, temas de A-Ha, Los Twist, los films “Fama” y “Flashdance”, hits de ABBA, Raúl Porchetto, Boy George y The Culture Club, Lionel Ritchie, Valeria Lynch, Las Primas, Viuda e Hijas de Roque Enrol, Charly García, Loco Mía, Sandra Mihanovich, Soda Stéreo y Los Abuelos de la Nada; el otro punto importante es el crecimiento de Cecilia Milone por sobre toda la compañía. No abruma ni enoja su presencia en el escenario, simplemente se impone.

La presencia de Nito Artaza obliga a que aparezcan sus imitaciones, monólogos y el doble oficio, cabeza de compañía y “telonero” entre uno y otro cuadro musical. No fuimos con la expectativa de encontrar algo nuevo en su trabajo, y no decepcionó. Es lo que era y lo que será.

El número con las canciones de la escuela primaria, las “canciones patrias”, es un buen trabajo (diferente) de la Milone.

Uno debe preguntarse porque esta actriz y cantante que, como dice Wikipedia “...con el personaje Mina Murray, hace su debut profesional ante 5.500 espectadores el 29 de agosto de 1991, en el Luna Park”, no se encuentra convertida en lo que evidentemente quiere: cantar. Ser una exitosísima cantante. Sin dejar de estimar que baila, hace pasos de comedia y en la mitad de sus -seguros- 100 años de vida, se muestra en todo su esplendor (crítica del cronista a su propio texto: demasiadas vueltas para decir que tiene 50 años y que canta muy bien y ése debería ser su eje, una muy buena comedia musical y sorry, no sabría decir cual).

También puede uno, viendo este espectáculo, puede uno preguntarse porque, con 10 años más de vida que la Milone, ya nada nuevo puede esperarse de Artaza y la respuesta aparece en la necesidad de un texto y que Nito lo memorice y lo presente. Hum. No es fácil crecer. Nada fácil.

En los 80 estuvo Malvinas, el 83, Alfonsín, Menem, Aldo Rico, la primera gran Hiper- Hiper, el Juicio a las Juntas. Uff. Cuestiones demasiadas duras. Se entiende que, para ubicarse, se apueste a los jingles televisivos. No es revisionismo histórico ni una tesis. Resulta finalmente una confesión de parte: los 80 no son una década más, esa es la década de la primera gran “Cultura Mediática” deformando, transformando, inficcionando o, claramente, mediatizando el mensaje de Uno y Otros. Muchos gerundios “explicando” algo que es el gran resultado de este trabajo veraniego y aceptémoslo: desde los 80 todo nos llegó por los medios y, sin que sea la propuesta, este espectáculo veraniego termina por demostrarlo: empezamos a ser hijos de la televisión. Hoy se ve. Cuando aplauden y se ríen (en algunos pasajes lo hacen) es por la identificación con aquello que se creía real: la televisión de los 80... que el título de esta oferta veraniega sostiene que volvieron después de La Peste. Tengo para mí que La Peste puso ganador a las series de abono por tevé. Dejó congelado a Nito. Y Mar del Plata es la señal.

A la Milone la espera una gran comedia musical (ojalá) al teatro Atlas más espectadores... ojalá. Ambas cosas estarían bien.