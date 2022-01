Abierto de Australia: Horacio Zeballos ya está en la semifinal del dobles

Horacio Zeballos y Marcel Granollers alcanzaron por primera vez la semifinal del Abierto de Australia tras superar a la pareja conformada por el eslovaco Filip Polasek y el local John Peers.

La dupla constituida por el argentino y el español se impusieron por 7-6 y 6-4 en un encuentro que duró una hora y 49 minutos.

Ahora, Zeballos y Granollers deberán enfrentar a los locales Nick Kyrgios y Thanassi Kokkinakis, quienes dejaron en el camino en la instancia de cuartos de final a Tim Puetz y Michael Venus con parciales de 7-5, 3-6, 6-3.

Aussie, Aussie, Aussie 🇦🇺@tkokkinakis & @nickkyrgios reach their first Grand Slam semifinal with a 7-5 3-6 6-3 upset over No.6 seeds Tim Puetz & Michael Venus.#AusOpen · #AO2022

🎥: @wwos · @espn · @eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/5NEQrJWGZM