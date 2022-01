https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 25.01.2022 - Última actualización - 8:05

7:50

Tenía 26 años, estaba casado y vivía en Hawaii. Había combatido en Afganistán.

Dolor en Hollywood Murió el hijo del actor Michael Madsen Tenía 26 años, estaba casado y vivía en Hawaii. Había combatido en Afganistán. Tenía 26 años, estaba casado y vivía en Hawaii. Había combatido en Afganistán.

El hijo del actor Michael Madsen, Hudson, murió en un aparente suicidio, de acuerdo a lo que confirmaron fuentes policiales. Tenía 26 años.

Según publicó el diario The Sun y de acuerdo a lo que informó el medio Page Six, el joven fue encontrado muerto con una herida de bala en la cabeza, en la isla de Oahu, Hawaii.

“Puedo confirmar que Hudson Lee Madsen, de 26 años, murió por una herida de bala en la cabeza en un presunto suicidio en la isla de Oahu”, aseguró al medio The Sun una vocera del Departamento del Médico Forense en Honolulu.

Quién era Hudson Madsen

Hudson era ahijado del director Quentin Tarantino. Su padre, Michael, de 64 años, y el realizador, de 58, colaboraron juntos en varias de las películas que hizo el cineasta como Perros de la calle y Kill Bill.

Foto: Gentileza

Michael tiene otros hijos: Calvin, de 25 años, y Luke, de 16, a quienes comparte con su esposa, la actriz de The Price of Air, DeAnna Madsen; y Christian, de 31 años, y Max, de 27, con su ex Jeannine Bisignano.

Foto: Gentileza

De acuerdo a los posteos que Hudson publicaba en Facebook, vivía junto a su esposa, Carlie, en Wahiawa, Hawaii tras su paso por el ejército de los Estados Unidos, ya que estuvo de servicio en Afganistán.

La muerte del hijo de Regina King, otra pérdida que golpeó a Hollywood

Lo que ocurrió con Hudson sucedió en la misma semana en la que otra muerte golpeó al mundo del espectáculo de los Estados Unidos: la del hijo de la actriz Regina King, Ian Alexander Jr.

De acuerdo a los reportes de TMZ, Page Six y People, que citaron a fuentes policiales, el joven que se dedicaba a la música y también tenía 26 años, murió en circunstancias similares a Hudson: se habría suicidado.

Foto: Gentileza

La revista People publicó un comunicado que mandó la actriz para confirmar la triste noticia. “Nuestra familia está devastada en lo más profundo por la pérdida de Ian”, escribió la intérprete.

Además, expresó: “Tenía una luz tan brillante que se preocupaba tanto por la felicidad de los demás. Nuestra familia pide consideración y respeto durante este tiempo que será privado. Gracias”.

Ian Alexander era el único hijo de King y del productor discográfico Ian Alexander Sr. Al igual que su padre, el joven se dedicó al mundo de la música.