https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 25.01.2022 - Última actualización - 22:09

22:06

Neil Young, un defensor de las medidas de prevención frente al covid-19, no quiere que su música comparta hogar con la información errónea sobre las vacunas.

Por permitir antivacunas en podcast Neil Young quiere que su música se elimine de Spotify Neil Young, un defensor de las medidas de prevención frente al covid-19, no quiere que su música comparta hogar con la información errónea sobre las vacunas. Neil Young, un defensor de las medidas de prevención frente al covid-19, no quiere que su música comparta hogar con la información errónea sobre las vacunas.

En una publicación ahora eliminada en su sitio web, Young pidió a sus gerentes y sello discográfico que eliminaran su música de Spotify porque dijo que la plataforma de música y podcasts está "difundiendo información falsa sobre las vacunas, lo que podría causar la muerte a quienes crean en esta desinformación propagada por ellos". (Rolling Stone informó originalmente sobre el texto de la publicación eliminada).

"Quiero que le avises a Spotify inmediatamente HOY que quiero toda mi música fuera de su plataforma", dijo el hombre de 76 años en la publicación de este lunes, según Rolling Stone. "Pueden tener a Rogan o a Young. No a ambos".

"Rogan" se refiere a Joe Rogan, el presentador de podcasts extremadamente controvertido que hizo frecuentes afirmaciones falsas e inexactas sobre las vacunas y el covid-19. A principios de este mes, un grupo de más de 250 científicos, médicos y enfermeros escribieron una carta abierta a Spotify condenando al streamer por usar la plataforma de Rogan y pidiendo a Spotify que advierta a sus oyentes sobre la desinformación.

"The Joe Rogan Experience" fue el podcast más popular de Spotify a nivel mundial en 2021, según Variety. Se convirtió en una exclusiva de Spotify en 2020, cuando Rogan firmó un acuerdo de licencia exclusivo de varios años con el servicio de transmisión, que se cree que tiene un valor de más de US$ 100 millones, informó The Wall Street Journal en ese momento.

Frank Gironda, el manager de Young, confirmó al Daily Beast que los dos habían discutido las preocupaciones de Young y estaban "tratando de resolver esto ahora". También dijo que Young estaba "muy molesto por esta desinformación".