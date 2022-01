https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 26.01.2022 - Última actualización - 10:20

10:12

Noche conflictiva Joaquín Levinton y Malena Guinzburg protagonizaron un tenso cruce en MasterChef Celebrity: ¿nació una rivalidad?

En la noche del martes en MasterChef Celebrity (Telefe), se vivió un fuerte cruce entre Joaquín Levinton y Malena Guinzburg, luego de que la comediante tomara una decisión que perjudicó al músico y este no ocultó su enojo y deslizó su descontento por el sorpresivo ingreso al reality.

Malena, por ser la primera en la fila de las estaciones de cocina, tenía la posibilidad de sacarle hasta diez ingredientes a cada uno de los concursantes. La participante aprovechó el beneficio para arremeter contra Levinton y se llevó la única proteína que tenía en la mesada, un filet de pescado.

“Es un golpe bajo, le saca las aromáticas, que las usamos para todo, y le saca la truca, jodida Malena”, señaló Mica Viciconte detrás de cámara.

“Me sorprende que Malena juegue así tan fuerte de entrada; ganarse enemigos desde ahora no está tan bueno...porque cuando seamos poquitos, ahí te quiero ver”, agregó la ex Combate.

“Joaquín había dicho que no se encariñó conmigo todavía, así que no tengo nada que perder”, manifestó Malena.

“Y vas bárbaro para que me encariñe”, respondió el cantante de Turf. Al reproche se le sumó otro comentario de Viciconte, que remarcó que el artista había sentido que la incorporación de Malena era “injusta”, a la que Levinton se sumó.

"Es injusto que vos vengas así de un día para el otro y de repente participes”, sentenció. “Yo no tengo la culpa de ser la nueva, yo quiero integrarme, quiero que me quieran, pero me odia Joaquín”, se defendió la comediante.

“Me voy a vengar de Malena, yo no soy rencoroso, pero esta vez aunque no llega al odio, está casi cerca”, dijo el músico. A la hora de presentar sus platos, Malena bautizó el suyo como su flamante enemigo: “Le puse ‘Para Joaquín’”.

Con humor, Germán Martitegui le recomendó que lo bautizara “La novia de Raúl”, por la desopilante ocurrencia del cantante, que en su primera devolución llamó a un pescado con ese nombre y se convirtió en tendencia en Twitter.

"Se está colgando de mis tetas”, arremetió desde el fondo Levinton. “¿Me viene a copiar a mí? Ahora sí esto es personal”, añadió.

A pesar de todo, el cantante logró deslumbrar a los expertos con una preparación que llamó “sopa milagrosa” y la comediante reconoció: “Creo que no me alcanzarían diez temporadas para que me perdone”.

Por su parte, Levinton sostuvo que si le hubiera tocado el mismo beneficio que a la humorista, no habría actuado igual: “Le sacaría un poco a cada uno para no joder a nadie, esa es mi manera de ser”.

“Malena, te ganaste un enemigo poderoso; estoy enojado porque no puedo creer tanto rencor y resentimiento. La cocina es un elemento de amor, así que el que no ama, que no cocine”, expresó detrás de cámara.