Una mirada sobre las causas del aumento de la ropa en la provincia de Santa Fe

La indumentaria fue el rubro que mayor aumento de precios sufrió en 2021 en la provincia de Santa Fe. Cómo es el manejo de algunas empresas locales para producir prendas al público.



La inflación en los precios en la provincia de Santa Fe fue del 50,7% en 2021. Esta cifra fue brindada por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) días atrás. Un número muy alto que representa uno de los mayores problemas para sus habitantes. Hubo sectores donde los precios aumentaron más y otros donde menos. El rubro que tuvo los mayores incrementos fue el de la vestimenta que llegó a un 67%. Dentro de este apartado, la ropa un 77,7%, el calzado un 46,5% y los accesorios un 70,9%.

Referentes de la producción de este gremio fueron consultados por Mirador Provincial sobre esta suba. Rubén Serri, dueño de la marca Archie & Reiton, con fábrica en Rosario, dijo: “Los precios aumentan según la inflación. El aumento del algodón fue más o menos parecido a la inflación. Puede haber una diferencia de más 10 por ciento, pero no más. Aumentó más o menos lo mismo que la inflación. Para mantener la venta, algunos han aumentado mucho, otros no. Unos se cubren. Hay mucha incertidumbre con los costos finales”. Silvana Dal Lago, de la empresa Sonder, que también produce sus prendas en la Cuna de la Bandera, afirmó: “Nosotros tuvimos muchísimos aumentos de materia prima. Tengo un estimado de un 2,5 por ciento mensual de costo directo. Eso es una fija. De todos los proveedores. No es que uno aumenta y el otro no. Todos”. Esta última firma tiene empresas argentinas que lo abastecen salvo los hilos que son de Brasil y que representan menos de un 5% de los insumos.

Por su parte, Sebastián Chale, secretario de Desarrollo Económico y Empleo de la Municipalidad de Rosario, comentó: “Lo que es ropa de marca, la que se compra en un shopping tiene un alto costo de promoción, marketing y comercialización. El producto en sí que sale de una fábrica tiene un recargo, digamos, por esos costos que son costos extras elevadísimos”. Chale también atribuyó al aumento de los insumos importados como uno de los factores para que suban los precios.

El incremento del valor de los insumos se traslada en la cadena de producción. “El algodón cuesta eso y no se puede bajar. Al algodón lo manejan tres empresas. Al no dejar entrar importado, las tres empresas se sientan en un bar y ponen el precio, pero no se sabe acá quién tiene la culpa ni nada. No se sabe lo que vale algo. No hay reglas. Es como hacer de cuenta que se juega a un deporte sin un árbitro. Entonces es un descontrol”, afirmó Serri. En 2021, el algodón aumentó más del 60%. Se estima que una prenda de invierno este 2022 valdrá entre un 60 o un 70% más que el año pasado. El dueño de Archie & Reiton agregó: “No hay un estudio serio (sobre costos). Nadie estudia la realidad. Para hacer esto seriamente habría que ver cómo se compone el (precio del) algodón, desde que sale del campo hasta que llega al industrial que lo teje y eso no lo hace nadie. Hay inflación, no hay crédito. No sé en qué otro país pasará esto. No hay nada claro”.

Por su parte, Dal Lago comentó cómo se maneja la empresa a la hora de fijar precios: “Nosotros tenemos una política de no estar aumentando permanentemente los precios por un cuidado a los clientes. Nosotros largamos la prenda con la colección. A lo mejor aumentamos antes de que llegue (al mostrador). Analizamos en el momento en que sale a la calle ese artículo. Una vez que ese artículo salió a la calle intentamos que no se toque más (su precio) porque son colecciones”.

En tanto, Sebastián Chale también se refirió al rubro en general: “En Rosario, dentro del universo textil hay distintas especializaciones. Ropa deportiva, ropa informal, ropa informal de marca, ropa informal más económica, ropa de niños. Obviamente que hubo un año de recuperación (2021) comparado con el año anterior (2020) donde salvo algo a nivel de ropa deportiva y demás todo el resto de los sectores fueron muy golpeados porque hubo muchas restricciones. La ropa de noche, desde los vestidos de fiesta hasta la ropa de salir, prácticamente no tuvo demanda durante 2020. 2021 fue un año bastante más normal”. El funcionario público subrayó además la falta de gente para trabajar en los talleres.

En relación al origen del insumo, la empresaria de Sonder sostuvo que esta firma se abastece de plantas en las provincias de La Rioja y Tierra del Fuego (en Río Grande). De allí viaja a la provincia de Buenos Aires en donde se distribuye al por mayor. Esta marca cuenta con 13 locales propios. Emplea a más de 160 personas de manera directa que trabajan en su fábrica en la zona de Mitre y 27 de Febrero, en Rosario.

Buenas ventas

Pese al mal momento económico, desde Sonder aseguran que hay una buena salida de los productos. “Estamos en un momento de venta muy importante. Donde se vende todo. Hay muchos beneficios en ese sentido porque la mercadería no queda. Todo lo que estamos en condiciones de hacer lo estamos vendiendo. Eso no es menor. Eso no pasa muchas veces en la vida”, comentó Silvana Dal Lago.

Archie & Reiton, por su parte, logró abrir cinco locales exclusivos nuevos en 2021. “Lo nuestro es una empresa familiar. Nos hemos propuesto que la empresa en los dos años de pandemia iba a tener ganancia cero. Entonces lo único que hicimos fue expandir la marca sin perder la calidad”, dijo Rubén Serri.