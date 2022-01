https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Argentina no pagaría el vencimiento si el FMI no acepta su última propuesta para reducir el déficit fiscal

Alberto Fernández dialogó este miércoles con Kristalina Georgieva y le advirtió que no cumplirá con el plazo de la deuda de 731 millones de dólares que vence el viernes. Estas son las diferencias en números sobre el ajuste al gasto público.

Este jueves a primera hora se confirmó que se mantiene la postura del Gobierno Nacional de no pagar al Monetario Internacional (FMI) la deuda de 731 millones de dólares que vence este viernes 29 de enero en caso de que este no acepte su propuesta sobre la reducción del déficit fiscal. El staff y el board del organismo multilateral de crédito debería estar de acuerdo con la propuesta argentina para reducir el déficit fiscal de cara a los próximos cinco años. Tenés que leer Semana clave para Argentina con el FMI: debe pagar u$ s 731 millones Por medio de una videollamada, este miércoles el presidente Alberto Fernández y la Directora Gerente​ del FMI Kristalina Georgieva mantuvieron un diálogo ameno, sin embargo la negociación quedó con rumbo incierto ya que no hubo acuerdo entre ambos respecto a la velocidad de reducción del déficit. Casi en paralelo, pero en un encuentro que duró aproximadamente hasta las 2 de la madrugada, el ministro de Economía Martín Guzmán negoció con Luis Cubeddu y Julie Kozack, los principales negociadores bajo las órdenes de Georgieva, pero tampoco se llegó a buen puerto. Desde Casa Rosada se comunicó informalmente los números propuestos por cada parte y las diferencias que poseen año por año: Año 2022: el Fondo Monetario Internacional propone 2 puntos del Producto Bruto Interno (PIB), mientras que el Gobierno pretende 2.5 del PIB. Año 2023: el FMI exige 1.4 del PIB, en tanto que la Casa Rosada contra ofertó 2 puntos del Producto Bruto Interno. Año 2024: el Fondo fijó 0.7 del PIB, frente a un punto (1) del Producto Bruto Interno que ofreció el Ministerio de Economía. Año 2025: el Fondo Monetario estableció cero (0) de déficit para este ejercicio fiscal, ante el planteó de 0.5 del PIB que hizo la Argentina. Año 2026: el FMI y Balcarce 50 coincidieron que el déficit fiscal debería ser neutro (cero). Fernández se ciñe a su propuesta alegando que no aceptará un plan de ajuste económico, mientras que el Fondo reclama ese esquema de reducción del déficit argumentando que es la mejor manera de pagar la deuda de 44.000 millones. Tenés que leer FMI insiste: Argentina necesita presentar un "programa sólido y creíble" La reticencia a cancelar el pago de 731 millones de dólares que vence mañana, puede afectar el circuito de contactos institucionales en Washington. La Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos aceptó ablandar sus cuestionamientos técnicos a la propuesta argentina, tras una reunión que mantuvo Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional, con Joseph Biden en la Casa Blanca.

