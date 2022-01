https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 28.01.2022 - Última actualización - 6:22

6:20

Conflicto internacional

Rusia ve "con poco optimismo" las respuestas de Estados Unidos a sus exigencias sobre Ucrania

La Casa Blanca envió a Moscú sus propuestas para evitar lo que consideran una inminente invasión rusa a suelo ucraniano. Dicho escrito, a su vez, responde a un documento del Kremlin, en el que el gobierno ruso insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional e insta a la OTAN a no expandir su fuerza militar en las ex repúblicas soviéticas.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Conflicto internacional Rusia ve "con poco optimismo" las respuestas de Estados Unidos a sus exigencias sobre Ucrania La Casa Blanca envió a Moscú sus propuestas para evitar lo que consideran una inminente invasión rusa a suelo ucraniano. Dicho escrito, a su vez, responde a un documento del Kremlin, en el que el gobierno ruso insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional e insta a la OTAN a no expandir su fuerza militar en las ex repúblicas soviéticas. La Casa Blanca envió a Moscú sus propuestas para evitar lo que consideran una inminente invasión rusa a suelo ucraniano. Dicho escrito, a su vez, responde a un documento del Kremlin, en el que el gobierno ruso insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional e insta a la OTAN a no expandir su fuerza militar en las ex repúblicas soviéticas.

Rusia indicó este jueves que "no hay muchos motivos para el optimismo" en las respuestas de Estados Unidos y la OTAN a sus propuestas sobre la seguridad europea, un tema crucial en los intentos de calmar la crisis sobre Ucrania, pero aclaró que "se tomará algún tiempo para analizarla" y precisó que aún "hay perspectivas para un diálogo". La Casa Blanca envió a Moscú sus propuestas escritas tendientes a evitar lo que consideran una inminente invasión rusa, en respuesta a un documento del Kremlin en el que insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional e insta a la Alianza Atlántica a no expandir su fuerza militar en las exrepúblicas soviéticas, en especial Ucrania. "Todos los documentos los tiene ahora el presidente (Vladímir Putin). Se necesitará tiempo para analizarlos. No nos vamos a dar prisa con las conclusiones (...) Pero no hay muchos motivos para el optimismo", dijo el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, quien agregó que aún hay posibilidades para un diálogo, porque eso está en los intereses de todas las partes. "Todos estos papeles los tiene el presidente", reiteró Peskov ante la prensa, al agregar que el mandatario ya se familiarizó personalmente con su contenido, de acuerdo a lo informado por la agencia de noticias Sputnik. En sintonía, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguei Lavrov, manifestó que "no hubo una respuesta positiva a la cuestión principal", es decir, que la OTAN no se amplíe a Ucrania. "La cuestión principal es nuestra posición clara sobre el carácter inaceptable de la continuación de la expansión de la OTAN hacia el este y del despliegue de armas que podrían amenazar el territorio ruso", detalló Lavrov, y denunció de nuevo la "expansión desenfrenada de la Alianza" atlántica pese a las promesas hechas a Moscú en los años 1990. Vía diplomática abierta Más allá de estas diferencias, Rusia, Estados Unidos y Ucrania acordaron el miércoles pasado, en una reunión en París, mantener abierta la vía diplomática, en un diálogo que también contó con representantes de Alemania y Francia. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, consideró hoy "positivo" el encuentro por "su carácter constructivo y el deseo de continuar las negociaciones sustanciales dentro de quince días en Berlín". "La primera prioridad es llegar a un alto el fuego estable e incondicional en Donbass" región en el este de Ucrania que al igual que Crimen está parcialmente controlada desde 2014 por separatistas rusos patrocinados por Moscú, agregó. Deseó además que "en el más breve plazo" se celebre una cumbre de jefes de Estado, ya que la reunión del miércoles congregó a sus consejeros diplomáticos. Al margen de esa propuesta multilateral, sí se confirmó la bilateral que mantendrán el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el canciller alemán, Olaf Scholz, en la Casa Blanca el 7 de febrero. "Los líderes discutirán su compromiso compartido tanto con la diplomacia en curso como con los esfuerzos conjuntos para disuadir una mayor agresión rusa contra Ucrania", adelantó la secretaria de prensa del mandatario, Jen Psaki. Pese al avance diplomático, sigue latente la posibilidad de avanzar con sanciones y, en ese sentido, Alemania apuntó contra un punto central de sus relaciones con Moscú: el gasoducto Nord Stream 2. "Estamos trabajando en un fuerte paquete de sanciones" con los aliados occidentales que cubre varios aspectos "incluyendo Nord Stream 2", dijo la jefa de la diplomacia, Annalena Baerbock ante la Cámara de Diputados.

El Litoral en en

Temas: