Viernes 28.01.2022 - Última actualización - 13:19

13:17

Se trata de Franco Soldano

Un ex Unión podría ser el centrodelantero de Talleres

Hay contactos y el propio jugador admitió a El Litoral que consideró "serio" el proyecto de Talleres. Como ya se dijo, Unión no lo tuvo en los planes para tentarlo a un retorno. Matías Gallegos, que tuvo sus chances en los amistosos, se quedará en el club para competir con Alvez y Ramos.

Franco Soldano en Madrid, cuando concedió una entrevista exclusiva a El Litoral. Está en el Fuenlabrada, pero su pase pertenece a Olympiacos de Grecia. Crédito: El Litoral



Por Redacción EL SEGUIR Franco Soldano fue tentado por Talleres de Córdoba y está analizando firmemente la posibilidad de volver a jugar en la Argentina luego de su paso por Boca y de este presente en el Fuenlabrada, equipo de la segunda división de España. En diálogo con El Litoral, el ex delantero de Unión admitió la comunicación con la gente de Talleres, comentó que le explicaron cuál es el proyecto, lo consideró "serio" y ahora todo está en manos del Olympiacos, que es el dueño de su pase y, naturalmente, romper el vínculo que tiene hasta el 30 de junio con el Fuenlabrada de Madrid. Recientemente, El Litoral consultó a Soldano si en algún momento había recibido un llamado de la dirigencia de Unión y la respuesta fue negativa. Del otro lado, la situación fue similar: "no consideramos a Franco como una posibilidad", más allá de que Unión salió al mercado decidido a buscar dos delanteros teniendo en cuenta la salida -y la floja actuación también- de la mayoría de los que llegaron al club, tales los casos de Blandi y Cordero (los que no anduvieron) y Márquez y García (los que se fueron). Matías Gallegos -con contrato vigente hasta fin de año- retornó a la institución luego de su paso por Chacarita y tuvo su "banco de pruebas" en estos partidos amistosos que se jugaron hasta el momento. Y la realidad es que respondió. "Uno de los objetivos del cuerpo técnico y la secretaría técnica es recuperar a Gallegos, que se quede y sea una alternativa", se dice en Unión. Con él, más la llegada de Leonardo Ramos y Jonathan Alvez, el puesto de delantero estaría cubierto. ¿Qué le está faltando a Unión?, casi que podría decirse que nada. Se buscó en su momento un volante por derecha pero hasta el momento no hubo nombres que hayan seducido lo suficiente. La continuidad de Enzo Roldán ha sido una de las noticias más importantes de los últimos días (Unión le compra a Boca el 50 por ciento del pase), pero se cree que finalmente el técnico se arreglará, en esa función de volante por la derecha, con Machuca (que fue titular en el torneo) y "Pajarito" Juárez (que tuvo sus chances en los amistosos). Y está Zenón como una alternativa, más allá de que su perfil zurdo los diferencia claramente de los otros dos mencionados. Otro tema importante: en Unión ya están colocados los artefactos eléctricos en el sector alto sudoeste, razón por la cuál todo se encamina a que no habrá inconvenientes y el debut ante River (sábado 12 a las 19.15) se jugará de la manera en la que ha sido programada por la Liga Profesional. Volviendo a la conformación del plantel, hay que recordar que Unión ha sumado a cinco jugadores hasta el momento, sin tener en cuenta la continuidad de Roldán y la vuelta de Gallegos. Llegó Diego Polenta para reforzar el sector defensivo, Sebastián Jaurena para sumarse a la mitad de la cancha (volante interno, con buena técnica y mayores condiciones para el juego que para la marca), Santiago Mele (arquero uruguayo) y los mencionados delanteros Jonathan Alvez y Leonardo Ramos.

