Viernes 28.01.2022

13:19

Barrio Don Bosco

Quedó tras las rejas la "cuchillera" que persiguió y agredió sexualmente a una embarazada

La mujer fue golpeada y luego abusada con un caño de pileta en un descampado, hecho del que también participaron dos hombres aún no identificados. La imputada es una adolescente de 19 años, que está de novia con la ex pareja de la víctima.

Milagros B. fue imputada este viernes a primera hora de la mañana en los tribunales santafesinos, tras lo cual se discutió si continuaría el proceso en prisión o en libertad. Crédito: Archivo

Por Ornella Pazzi SEGUIR Una chica de 19 años, actual pareja de un "fiolo" que cumple condena por promoción y explotación de la prostitución, agredió a la ex mujer del hombre la noche del lunes a una cuadra de la Esquina Encendida. Por los golpes, abuso sexual y amenazas, quedó en prisión preventiva este viernes mientras se intenta identificar a los dos masculinos que colaboraron con ella.

La cautelar fue impuesta por el juez Héctor Candioti, quien acreditó tanto los delitos imputados como los riesgos procesales mencionados por la fiscal Alejandra Del Río Ayala, y señaló que daría a conocer los fundamentos de su decisión por escrito. La funcionaria atribuyó a Milagros B. (19) el "abuso sexual con acceso carnal calificado por la participación de 2 o más personas" y las "amenazas calificadas por el uso de arma" en perjuicio de una embarazada de 26 años.

El defensor público asignado al caso, Gustavo Durando, puso en duda la participación de su clienta en el abuso e hizo hincapié en la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra debido a su corta edad y a que es trabajadora sexual. Ofreció una serie de medidas alternativas (que fueron consideradas insuficientes por el juez), y tras la audiencia manifestó que apelará la prisión preventiva. Foto: Guillermo Di Salvatore/Archivo "Roba maridos"

Según indicó la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) el hecho ocurrió la noche del lunes, pasadas las 21. La animosidad de la imputada para con la víctima surgió a partir de su relación con un hombre, con quien Milagros B. está de novia desde hace tiempo. Él actualmente cumple condena por haber sometido y obligado a prostituirse a su ex pareja y madre de su hija, quien resultó ser víctima del hecho de esta semana.

La adolescente es trabajadora sexual, y estaba en la esquina de Castelli y Pasaje Marsengo cuando divisó a la mujer de 26 años y decidió seguirla. Junto a una compañera, la persiguieron dos cuadras y un par de metros antes de que llegara a la intersección de calles San Lorenzo y Estanislao Zeballos Milagros B. la golpeó con un fierro -descripto tipo caño de pileta-, impactando en la parte posterior de su cabeza. Si bien la víctima intentó correr, apenas logró hacer unos pasos antes de trastabillar y recibir el segundo golpe, que la dejó inconsciente.

Cuando la embarazada abrió sus ojos se encontró recostada en un descampado, ubicado detrás del Centro de Salud San José y a metros de la Esquina Encendida, con sus pantalones bajos y sujetada de pies y manos por dos hombres. Ellos la accedieron carnalmente con el objeto con el que había sido golpeada momentos antes, por orden de la adolescente, que mientras tanto la insultaba, acusaba de "roba maridos" y decía que "la próxima vez te voy a volar la cabeza".

La víctima se resistió, y tras propinar varias patadas logró incorporarse y echarse a correr. Pero Milagros B. sacó un cuchillo y comenzó a perseguirla. La embarazada divisó a un colectivo de la Línea 1 y se subió para intentar resguardarse, pero la cuchillera también ingresó a la unidad. Ante semejante situación, el chofer advirtió que se dirigiría a la comisaría, lo que hizo que la chica amenazara de muerte a la víctima y descendiera rápidamente del vehículo. Tenés que leer Una mujer en peligro: en la mira de "fiolos" y cuchilleras

Descompensada

La embarazada arribó a la seccional 10ma a bordo del mismo colectivo. Descendió descalza, porque sus ojotas habían quedado en manos de su agresora, radicó la denuncia y sufrió una descompensación mientras esperaba el traslado al Cullen para la revisión médica. Estuvo acompañada por una psicóloga, que la asistió durante el chequeo y la posterior entrevista, en la que brindó más detalles de lo ocurrido.

Identificó a Milagros B., no así a los dos hombres, por lo que los investigadores relevarán las cámaras de seguridad de la zona para intentar dar con ellos. Que ambos permanezcan prófugos y no identificados fue uno de los motivos por los que la fiscal Alejandra Del Río Ayala solicitó este viernes la prisión preventiva de la adolescente. También, puntualizó que hay una testigo a la que aún no se pudo encontrar y que deben realizarse múltiples medidas para investigar el hecho.

Para el defensor público Gustavo Durando las evidencias recolectadas hasta el momento no resultan suficientes para demostrar la participación de su pupila en el abuso. El juez Héctor Candioti no coincidió con el letrado y dispuso la cautelar de máxima.

Más delitos La fiscal también atribuyó a Milagros B. (19) tres hechos contra la propiedad: hurto, hurto agravado y robo agravado. De estos, sólo el segundo fue acreditado por el juez Candioti.

Declaración La adolescente declaró, admitiendo haberse cruzado con la víctima. Sin embargo, negó que el abuso hubiera existido, así como haber tenido un cuchillo en su poder.

