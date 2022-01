El picante cruce entre Germán Martitegui y Mica Viciconte en Masterchef Celebrity

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El chef más temido por los participantes le confesó a la ex Combate que siente cierto temor cada vez que le da las devoluciones

La gala de última chance de Masterchef Celebrity 3 tuvo cuatro protagonistas que intentaron crear sus mejores platos para no someterse al desafío de eliminación del domingo. Sin embargo, sólo uno de ellos podría subir al balcón y no fue el caso de Mica Viciconte. Desde que empezó la competencia la ex Combate defiende sus platos hasta la última instancia cuando se enfrenta a la devolución de los jurados, y sus tensos cruces con Germán Martitegui se convirtieron en un clásico.

Esta vez el chef la sorprendió con una confesión y Santiago del Moro acotó una observación aún más inesperada.

La consigna del día consistió en cocinar un corte de cerdo e incluir barbacoa en la preparación, como condimento obligatorio. Tomás Fonzi, Paulo Kablan y Denise Dumas fueron los oponentes de Viciconte, y aunque todos tuvieron algunos aciertos, también cometieron errores. La pareja de Fabián Cubero optó por un sánguche de bondiola con papas bravas, pero no logró convencer con su propuesta.

“¿Sabés que las papas bravas se llaman así por la salsa, no? Se caracteriza por un aderezo picante, un alioli, algo que le dé power, y acá brilla por su ausencia”, le anticipó Martitegui. “Entonces son unas papas al horno, a la minuta”, corrigió la participante, pero detrás de cámaras asumió que no estaba al tanto y creyó que al condimentar la guarnición era suficiente para ponerles ese nombre.

“Lo de brava es por vos entonces”, comentó sin filtro el jurado más temido por los concursantes. Cuando Mica intentó defenderse, el chef le pidió que intentaran mantener la paz al menos una vez, y ella se negó rotundamente. “Sos la única persona a la que le doy una devolución con miedo”, reconoció Martitegui, dejando atónito hasta el propio conductor.

“Es la primera vez que el chef Germán le dice a alguien: ‘Te tengo hasta miedo’, porque él es el que da miedo siempre. ¿Es por algo en especial Martitegui que tiene algo con ella?”, remarcó Del Moro, mientras Viciconte lanzaba una carcajada incrédula. “No, no es miedo, lo del miedo fue un chiste, pero es que yo trato de enseñarle algo y ella reacciona mal, entonces no logro transmitirle lo que le quiero decir”, explicó el chef.

“Yo lo valoro mucho, lo escucho y me encanta, pero también quiero defender mi plato porque lo hice”, retrucó la influencer. El conductor los interrumpió y compartió una observación que nadie se esperaba: “Si yo los hubiera conocido a ustedes en un bar una noche, solteros, pienso que hay onda”. Acto seguido, lo primero que dijeron ambos fue un contundente: “No, para nada”.

Mica Viciconte está entre los diez mejores de la tercera temporada de Masterchef Celebrity

“¿Viste la gente que se gustan un poco y se tiran un poco esos dardos de onda?”, insistió Del Moro. “Yo estaría al horno entonces, porque me estaría enamorando de todos”, opinó con picardía la ex Combate. “No, no, porque con él hay una tensión que no hay con el resto”, remarcó el conductor. Sincera, la profesora de natación confió detrás de cámara: “A mí me cae súper bien, pero a veces...”.

“Uno defiende el plato a morir porque está acá y es lo que corresponde”, argumentó Viciconte. En un intento por calmar las aguas, Martitegui zanjó el tema y se mantuvo firme en la explicación técnica: “Hubo un exceso de salsa barbacoa y faltó algo que diferencie el plato, porque no hay papas bravas y la bondiola no es la protagonista, se pierde en otros sabores; además de que podrías haber tostado el pan para darle un toque crocante”.