Lunes 31.01.2022 - Última actualización - 18:17

16:35

Muchos denuncian la falta de controles, además de la falta de infraestructura y servicios.

Caos en la Ruta Nacional 168 Experiencias en primera persona: la "odisea" de salir de un boliche en Santa Fe Muchos denuncian la falta de controles, además de la falta de infraestructura y servicios.

Violentas peleas, daños a vehículos, embotellamientos son algunos de los inconvenientes que se registraron durante la madrugada de este domingo a la salida de los boliches ubicados a la vera de la Ruta Nacional 168 a la altura de barrio El Pozo, en la ciudad de Santa Fe.

A raíz de la nota publicada este lunes en El Litoral con el testimonio de familiares de uno de los damnificados durante los disturbios, otros santafesinos hicieron llegar su opinión a este medio a través de las redes sociales.

Según indicó un lector se pueden observar “de a tres en motos, sin casco, sin patentes, suben y cortan camino para cruzar la ruta, un peligro” y “no hay colectivos para que puedan cruzar hacia Bulevar”. “Un desastre todo”, dice el mensaje.

“Lo vivimos en carne propia cuando fuimos a buscar a mi hija: varados en la rotonda mientras delante nuestro dos grupitos de chicos se tiraban piedras grandes y con palos gruesos como troncos rompieron un auto de uno de ellos...media hora después llegó la policía… ¿Tan difícil será poner móviles policiales al horario de salida en la puerta de los boliches y en el camino que es tan oscuro y sin veredas o están esperando que pasen cosas más graves?”, se pregunta otro lector “¡Ausencia total de seguridad (municipal y provincial)”, opinó.

“Estuvimos más de una hora queriendo salir y vimos todo el quilombo y lo que le hicieron al chico del Clio, le destrozaron el auto, tiraban piedras enormes, pateaban el auto, le pegaban con una rama enorme, casi matan al pibe con un botellazo de vidrio en la cabeza, en un momento levanta el capó del auto y estaba queriendo prenderlo fuego, un inconsciente...yo estaba al lado asustadísma, tuvimos que bajar y decirle a todos que den marcha atrás y se corran para poder alejarse de ahí, era un desastre y llamamos como tres veces a la policía”, relató otra lectora, que insistió en que “al vago no le importaba nada, ni toda la gente que estaba al rededor que podía salir lastimada”.

Tampoco hay infraestructura

Otra de las quejas que plantean los testigos es que “antes del comienzo de la pandemia hubo un período en el que se estaban finalizando las veredas de la mencionada "calle de los boliches", pero desde la pandemia que no se hace nada, la obra de la vereda no solo no se completó sino que ahora está con pastizales altísimos, completamente tomada, puede salir cualquier bicho de ahí” y advierte que “gran parte del problema se solucionaría con policías y mantenimiento mínimo de corte de pastizales y terminar la obra”.

Por su parte, otro testimonio relata que “siempre es un caos y nada de control total “ojos que no ven…”; es una mugre, la calle muy angosta". "¿Qué esperan, que muera alguno para hacer bien las cosas?", agrega y asegura que "falta de todo en ese lugar, total lo que importa es que no molesten en otros lugares con ruidos molestos y los dueños de los boliches se llevan la plata y las coimas te toda la vida de los políticos”. “Es un peligro y ni hablar si llueve imposible manejar y esquivarlos caminando un caos”, advierte el lector.