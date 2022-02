Irlanda del Norte: renunció el primer ministro Paul Givan

El primer ministro de Irlanda del Norte dimitió de su cargo este jueves en protesta por las normas comerciales post Brexit un día después de que uno de sus colegas probritánicos intentara detener algunos controles de mercancías, lo que provocó la ira de los estados miembros de la Unión Europea.

The privilege of my life time to serve the people of Northern Ireland. Thank you. pic.twitter.com/2NrXMrKDAq