Tras 965 días inactivo

Vuelve Del Potro: el tandilense enfrenta a Federico Delbonis en el Argentina Open

El campeón del US Open 2009, ex número tres del planeta, regresa tras haberse sometido a cuatro operaciones en la rótula derecha. Podría ser uno de los últimos partidos de su carrera.

El tandilense Juan Martín del Potro inicia este martes su posible despedida como tenista profesional al enfrentar al azuleño Federico Delbonis, en el duelo entre argentinos cumbre de la segunda jornada del Argentina Open, que se disputa en el Lawn Tennis. La "Torre de Tandil “regresará al circuito profesional después de 965 días y cuatro operaciones de rótula, con televisación de TyC Sports y una cancha central "Guillermo Vilas" repleta de público. El sábado, en la conferencia de prensa previa a su retorno, Del Potro sorprendió al asegurar que se trata de una despedida, en una gira de polvo de ladrillo que incluiría su participación en el ATP 500 de Río de Janeiro, si es que su rodilla responde bien a la exigencia de un partido oficial. "Esta será más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo mucho esfuerzo para seguir adelante, pero la rodilla me sigue haciendo vivir una pesadilla. Es el día de hoy que no lo logro, pero nunca imaginaba retirarme del tenis si no sea jugando y no encontraba mejor torneo que el de Buenos Aires para hacerlo", lanzó. Del Potro y Delbonis se enfrentaron en apenas una oportunidad y "La Torre de Tandil" se impuso por 7-6 y 6-3 en los 32avos de final del Masters 1000 de Indian Wells de 2017. En la tribuna, según confesó, estará su mamá Patricia, a quien acompañó en los últimos meses tras el repentino fallecimiento de su papá Daniel, quien era el que más lo acompañaba en el deporte.

