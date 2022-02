https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 11.02.2022 - Última actualización - 16:09

16:07

La convocatoria fue difundida por el comité provincial de la UCR. Estarán el viernes 18 en la capital provincial los diputados nacionales del partido para debatir sobre el acuerdo con el FMI y la reunificación de los bloques.

Preside Gerardo Morales La UCR nacional define estrategias en Santa Fe La convocatoria fue difundida por el comité provincial de la UCR. Estarán el viernes 18 en la capital provincial los diputados nacionales del partido para debatir sobre el acuerdo con el FMI y la reunificación de los bloques. La convocatoria fue difundida por el comité provincial de la UCR. Estarán el viernes 18 en la capital provincial los diputados nacionales del partido para debatir sobre el acuerdo con el FMI y la reunificación de los bloques.

El encuentro fue convocado en forma conjunta con la Mesa del Comité Provincial de la UCR, conducida por Carlos Alcides Fascendini, y reunirá a la totalidad de los bloques de diputados y senadores nacionales del partido en el Centro de Convenciones "Los Maderos", ubicado en el Dique 1. La reunión está programada para que comience a las 11 y concluir aproximadamente a las 18.



El parte radical adelanta que en el temario del encuentro se analizarán estrategias sobre fortalecimiento de la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio; posición en el Congreso Nacional en relación al acuerdo del gobierno nacional con el FMI y avances en la reunificación de los bloques de diputados.





Cabe recordar que el cordobés Mario Negri -alineado con Morales- está al frente de una bancada de 33 integrantes del bloque que ostenta formalmente el nombre de la UCR en la Cámara de Diputados de la Nación, en tanto que Rodrigo de Loredo encabeza "Evolución Radical", con 12 integrantes y alineado con el senador nacional Martín Lousteau.



Respecto del acuerdo con el FMI, si bien Juntos por el Cambio adelantó que votaría en general a favor del acuerdo poniendo como condición que no se incrementen impuestos, Morales planteó: "Cuando llegue la letra fina, veremos la estrategia parlamentaria dentro del Congreso". El gobernador jujeño, además, no oculta sus aspiraciones presidenciales y la estrategia del partido de cara a su posición en Juntos por el Cambio no excluye la arquitectura de definición -aunque no es inminente- de las precandidaturas.