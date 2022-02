Murió "el Gato" Romero, histórico golfista argentino e intendente de Villa Allende

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex deportista ya había dado a conocer que se encontraba atravesando problemas de salud. En enero tomó licencia de su cargo en el municipio cordobés.

Eduardo "el Gato" Romero, golfista e intendente de Villa Allende, en Córdoba, murió este domingo. Entre Navidad y Año Nuevo se había complicado su estado de salud a partir de una enfermedad y a fines de enero había pedido licencia en el municipio.

La confirmación llegó a través de un comunicado oficial de la Municipalidad, en el que manifestó su profundo pesar por la noticia. "Para nosotros y para el mundo, Eduardo Romero fue uno de los vecinos más destacados y reconocidos de la ciudad", escribió.

Hace poco más de un mes, Romero había anunciado que su estado de salud se había complicado en una carta pública: "Desde hace unos meses estoy atravesando un problema de salud que han requerido distintos tipos de estudios que continuarán en las próximas semanas. No les voy a negar que eso me preocupa y me desgasta".

"Este desafío me fortalece, como me han fortalecido tantos otros obstáculos en mi vida personal y en mi carrera deportiva. Con el apoyo de mi familia, amigos, de mi equipo de gestión, de la comunidad de la Villa y sobre todo de Dios, tengo fe de que voy a salir adelante", escribió el cordobés, de 67 años, que llegó a la intendencia de Villa Allende a través del partido Propuesta Republicana en 2015 y fue reelecto en 2019.

A fines de enero pidió licencia en el municipio porque la situación se complicó: "Mi estado de salud es delicado y hace algunas semanas comencé un largo tratamiento con altibajos, que hoy me obliga a darles una noticia que nunca imaginé y para la que nunca me preparé. Junto a mi equipo y mi familia, decidimos que lo mejor es poner una pausa en mis funciones como Intendente de Villa Allende".

Romero fue uno de los jugadores más destacados de la historia del golf argentino, donde se convirtió en profesional en 1980. Durante su carrera ganó 74 títulos y jugó mayormente en el European Tour, en el que cosechó ocho trofeos. El último, en el Abierto de Escocia de 2002, año en el que finalizó en el 19° puesto del ranking mundial.

Además, pasó por el PGA Tour, el PGA Latinoamérica y también por los circuitos de veteranos de Europa y Estados Unidos. Y en 2008, gritó campeón en el US Open Senior.