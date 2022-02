https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 14.02.2022 - Última actualización - 8:33

8:30

Con un 85 % de la matrícula completa comienzan las actividades bajo el protocolo “Aula Segura” que emitió el Ministerio de Educación de Nación.

Presencialidad plena Comienzan este lunes los jardines municipales en la ciudad de Santa Fe Con un 85 % de la matrícula completa comienzan las actividades bajo el protocolo “Aula Segura” que emitió el Ministerio de Educación de Nación. Con un 85 % de la matrícula completa comienzan las actividades bajo el protocolo “Aula Segura” que emitió el Ministerio de Educación de Nación.

Los jardines municipales de la ciudad de Santa Fe están listos para comenzar el ciclo lectivo 2022. Las clases inician este lunes con una presencialidad completa y respetando las medidas de higiene y prevención que se vienen aplicando desde el comienzo de la pandemia y que consisten en distanciamiento, ventilación, higienización y control de temperatura.

Por otro lado no habrá burbujas y los estudiantes no deberán usar barbijo ya que se indica recién a partir del nivel primario.

Paulo Ricci, Secretario de Educación y Cultura de la Municipalidad contó a El Litoral que “el proceso de inscripciones comenzó en octubre – noviembre del año pasado y hasta el momento hay un 85 % de la matrícula completa”.

Foto: Gentileza

Además – explicó- que se sigue trabajando para cubrir las vacantes que hay, entre los que están inscriptos en las listas de espera. “Durante los primeros días del año se siguen realizando entrevistas a las familias, porque hay un proceso de evaluación socioeconómica que hace el equipo interdisciplinario de los jardines para ver a qué familia se le prioriza el ingreso”.

En la ciudad de Santa Fe hay 17 jardines y todos cuentan con doble turno y salas que van desde los 45 días hasta la sala de tres años. La cantidad de alumnos por aulas varían según la edad, “en sala de tres el máximo es 18, en sala de 2 son 15, en sala de 1 año 12 alumnos, eso está determinado por el Ministerio de Educación”, aclaró Ricci.

Foto: Gentileza

Medidas sanitarias

De acuerdo a lo explicado, ante la presencia de síntomas o malestar general -asociado o no a COVID-19-, el personal y los alumnos no deben acudir a la escuela y deben permanecer en aislamiento siguiendo los criterios vigentes. Se recomienda que realicen la consulta médica correspondiente. En ese sentido, aclararon, si los síntomas no son compatibles con COVID-19, luego de 24 horas sin ellos puede volver a la escuela.

En el caso contrario, ante la presencia de casos de COVID-19 se debe cumplir el aislamiento previsto de los mismos, así como de las medidas ante contactos estrechos según condición de vacunación.

Al mismo tiempo, explicaron que la sospecha y confirmación de casos no implica necesariamente el cierre del aula ni la interrupción de las clases presenciales.

Más allá de los cierres y aperturas de todos estos años de pandemía de 2022, 2021 “nosotros siempre trabajamos conformes a la normativa vigente en términos provinciales y nacionales”, aclaró Ricci a El Litoral. “Sí me parece importante destacar – continuo -es todo el trabajo que hicieron los equipos durante esos dos años para sostener el vínculo pedagógico y socioeconómico con las familias, que no se cortó en ningún momento y que ha llevado a desarrollar herramientas de vinculación, de soporte y de virtualidad hoy las tenemos como herramientas complementarias que refuerzan las tareas pedagógicas y mejoran las oferta educativa”.