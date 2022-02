Caso Oldani: el bioquímico insiste con el sobreseimiento

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La fiscalía señaló que la investigación en torno a Alfredo Sadonio no está agotada, y la querella adoptó la misma postura. La decisión está en manos del juez Octavio Silva, que dará a conocer su resolución en los próximos días.

"Yo jamás he estado en los lugares equivocados ni con las personas inadecuadas", manifestó Alfredo Sadonio. Crédito: Guillermo Di Salvatore.

El bioquímico Alfredo Sadonio volvió a solicitar su sobreseimiento en la causa que investiga el homicidio de Hugo Oldani, ocurrido el 11 de febrero de 2020 durante un asalto frustrado. El juez Octavio Silva es el encargado de resolver si corresponde desvincularlo o, por el contrario, quedan pruebas por producir.



Este jueves se retomó la audiencia de sobreseimiento iniciada el 22 de diciembre pasado, luego de que el magistrado interviniente hubiera visto una serie de videos de entrevistas a testigos y el registro del reconocimiento en el que Brian Damiani -recientemente condenado como partícipe secundario del crimen de Oldani- señaló la farmacia de la familia de Sadonio como el lugar del que salió el "datero" con el que se reunieron la mañana del hecho.



El bioquímico estuvo acompañado por sus abogados, Martín Durando y Gonzalo Fuentes, que insistieron con la falta de evidencias que lo vinculen al crimen. Los fiscales Gonzalo Iglesias y Ana Laura Gioria se opusieron a la pretensión de la defensa tras considerar que "la investigación no está agotada". En la misma línea estuvo el planteo del querellante Romeo Díaz Duarte, que contrario a la posición adoptada en diciembre, consideró "procesalmente inoportuna" la solicitud de sobreseimiento.



Ida y vuelta



"Esto es muy difícil para mí, yo jamás he estado en los lugares equivocados ni con las personas inadecuadas", dijo Sadonio al comenzar la audiencia de este jueves, y confesó que se siente atacado moral y profesionalmente por la investigación en su contra. Además de señalar que no existen pruebas que lo vinculen al crimen de Oldani, se refirió a una situación en la que venía haciendo hincapié la fiscalía.



Al bioquímico se le endilgó haberse reunido con parte de la banda de asaltantes la mañana del día del homicidio, pero desde un primer momento él dijo que esto era imposible porque no se encontraba en Santa Fe, ya que tanto el lunes 10 como el martes 11 de febrero de 2020 había estado en la localidad de Ataliva. La fiscalía cuenta con un impacto de antena que lo sitúa en la capital provincial el 10 por la tarde, y con este dato puso en duda la coartada de Sadonio.



"En ninguna audiencia dije que me había quedado a dormir en Ataliva el 10 a la noche", aclaró el bioquímico. Mencionó que después de que se iniciara la audiencia de sobreseimiento (el diciembre pasado) recién tuvo acceso a un cuaderno que utilizaba para registrar sus gastos, que estaba en manos de sus defensores, y allí notó los comprobantes de los pasajes de ida y vuelta a Ataliva correspondientes a las fechas en cuestión.



Sadonio mencionó que la llamada registrada el lunes 10, realizada en Santa Fe, fue al móvil de su hijo, y que buscando entre los mensajes encontró una conversación de la que dedujo el motivo de su regreso: estaban terminando de armar los muebles para la mudanza de una de sus hijas.



Plazo agotado



"No es gratis estar relacionado a esta causa", afirmaron los abogados defensores, que volvieron a señalar que la única evidencia que vincula a Sadonio a la causa es la declaración de Damiani.



En esa línea, volvieron a reprochar que no se hubiera seguido otra línea investigativa, respecto a un hombre mencionado por otro de los coimputados y que según los registros telefónicos tenía conexión asidua tanto con uno de los delincuentes como con otro sujeto, un "conocido de Oldani".



Durando y Fuentes solicitaron el sobreseimiento "por la inexistencia del hecho atribuido". "Durante más de 1 año se lo sometió a una investigación exhaustiva" y "no hay un elemento que lo vincule"; además, señalaron que es el "deber del Estado probar la culpa en un plazo razonable", tiempo que consideraron agotado.



Dudas, no certezas



A su turno, el fiscal Gonzalo Iglesias respondió a los alegatos de la defensa de Sadonio. "Hay un cúmulo de cambio de versiones en cuanto a su estadía o no en Ataliva los días 10 y 11" de febrero, ahora "dice que nunca dijo haberse ido el lunes y vuelto el martes, -pero- eso lo dijo en la audiencia pasada". "Lo cierto es que ante la exhibición del impacto de antena hay un cambio de versión, un intento de explicación" y con esto "se desdice a sí mismo, desdice a una testigo y de alguna manera desdice a sus propios abogados".



En cuanto al hombre mencionado por la defensa, la fiscalía reiteró que se realizaron diversas diligencias y que se siguen todas las líneas investigativas: "ninguna hipótesis se descarta, ninguna hipótesis se abandona".



Lo que presentan son "todas dudas, y esta audiencia que convocó llama a la certeza". Por el momento "no hay circunstancias objetivas que den crédito y puedan dar cuenta, con el grado de certeza necesaria, a la versión brindada por la defensa". De ahí surge la "necesidad de seguir profundizando" la investigación.





Además, la fiscalía agregó que se trata de "una causa compleja", que "los plazos continúan siendo absolutamente razonables" y citó dos fallos de la Cámara de Apelaciones. El primero afirma que "aunque la evidencia sea escueta, alcanza para mantener abierta la investigación" y el segundo (caso Lerche) que "no procede el sobreseimiento cuando no hubiere suficientes elementos de prueba para fundar la acusación. Todo lo atinente a la suficiencia de prueba está derivado al juicio y es una cuestión privativa del juicio y del análisis del fiscal".



Con estos argumentos, los fiscales solicitaron al juez que rechace el pedido de sobreseimiento y les permita continuar con su investigación.



"¿Cuál es el apuro?"



"Esta querella durante todo este tiempo ha venido sosteniendo que no había elementos de convicción suficientes para someter a Sadonio a este proceso", señaló el Dr. Díaz Duarte, pero "en este momento considero procesalmente inoportuno solicitar un sobreseimiento".



"Creo que el plazo razonable no ha sido vulnerado y que esta investigación puede seguir por más tiempo, por la complejidad que tiene. Aparte, no hay persona privada de la libertad en el caso de Sadonio", entonces, "¿cuál es el apuro? Si se dicta un sobreseimiento quedaría totalmente cerrada la posibilidad futura de que alguna de las evidencias que se están gestando puedan recaer sobre Sadonio, porque no podría ser vuelto a juzgar de nuevo".



Para el querellante debe "agotarse hasta el extremo la investigación" y, mientras tanto, la defensa podrá seguir presentando elementos para desligar a Sadonio. "Que la causa quede abierta por un solo fin: la búsqueda de la verdad", solicitó Díaz Duarte, "me parece que esto es entorpecer, cerrarle puertas y ventanas al Ministerio Público de la Acusación y, por ende, a la querella".



Tras escuchar los alegatos de las partes, el juez Octavio Silva finalizó la audiencia. Dará a conocer su resolución en el plazo de ley, probablemente la próxima semana.