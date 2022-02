Un avión de combate se estrelló cerca de una escuela en Irán: hay al menos tres muertos

El accidente se produjo en la mañana de este lunes, cuando el F-5 de las Fuerzas Aéreas de Irán se estrelló por causas aún desconocidas cerca de un colegio de la ciudad de Tabriz, informaron los medios oficiales iraníes.

En el accidente murieron los dos pilotos y un civil que se encontraba en su coche en la zona del siniestro.

Las televisiones locales mostraron imágenes de bomberos tratando de apagar un fuego en la calle, en la que se ven metales retorcidos y la pared de un edificio golpeada por el aparato.

Las causas del accidente están siendo investigadas.

