https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 22.02.2022 - Última actualización - 10:08

10:02

Siguen las quemas

Berni criticó al Gobierno nacional: "Es de inoperante, miserable e insensible no ir a los incendios de Corrientes"

El ministro de Seguridad bonaerense sostuvo que no es “de aquellos que dicen 'con esto políticamente me van a pegar, entonces hagámonos los boludos'”.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Siguen las quemas Berni criticó al Gobierno nacional: "Es de inoperante, miserable e insensible no ir a los incendios de Corrientes" El ministro de Seguridad bonaerense sostuvo que no es “de aquellos que dicen 'con esto políticamente me van a pegar, entonces hagámonos los boludos'”. El ministro de Seguridad bonaerense sostuvo que no es “de aquellos que dicen 'con esto políticamente me van a pegar, entonces hagámonos los boludos'”.

Sergio Berni volvió a cruzar al Gobierno nacional: “Es de inoperante, miserable e insensible no ir a los incendios de Corrientes” El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni volvió a cargar contra el Gobierno nacional al subrayar que no viajar a las zonas afectadas "es de inoperante, miserable e insensible". "A algunos la realidad les duele. Solamente en Argentina hay que estar explicando por qué un funcionario público va a una desgracia como esta. La pregunta es por qué no van los demás", lanzó el funcionario que sobrevoló las zonas más afectadas por el fuego. Además, en diálogo con radio La Red, respondió las críticas por su accionar: "Preguntarle a un funcionario que va a trabajar por qué fue solamente pasa en una clase política miserable, insensible e inoperante". Foto: Gentileza Al ser consultado puntualmente sobre Alberto Fernández, Berni respondió tajante: "El Presidente no sé qué tiene que hacer. Yo sé lo que fui a hacer yo. El resto que se haga cargo de sus acciones o de sus omisiones. Ayudar a las provincias es obligación del Gobierno Nacional". Berni había llegado el viernes a Corrientes para interiorizarse respecto de la emergencia ígnea que azota a esa provincia y sobrevoló las zonas más afectadas por el fuego. Se viralizó un audio que expresa críticas por el equipo que estuvo junto al Ministro de Seguridad bonaerense. Subraya que aún no pudieron hablar con Berni porque en todo momento está rodeado por “tres camarógrafos y un drone”. A pesar del alivio sobre la lluvia o los días nublados que pueden llegar, el drama del fuego en Corrientes continúa. Ya se quemaron casi 800 mil hectáreas. Prácticamente el 10% del territorio provincial. Según datos oficiales que datan del 16 de febrero, el fuego había arrasado una superficie de 780.000 hectáreas. Foto: Gentileza "Lo que se ve es bastante desesperante y desolador. A la distancia a veces no se tiene dimensión del desastre no solo ecológico sino económico", resaltó Berni. Señaló que "ver una provincia que tiene el 10 por ciento de su territorio quemado es tremendo" como así también "es triste ver cómo avanza el fuego sobre el trabajo de 10 o 15 años de los correntinos". En medio de los cuestionamientos por la presunta escasez de recursos aportados por el Gobierno nacional, en medio del desastre natural que provocó el fuego, el gobernador Gustavo Valdés le pidió ayuda a la Unión Europea. El mandatario ya había solicitado colaboración de otros países, entre ellos los Estados Unidos. "Solicité al embajador de la Unión Europea en Argentina, Amador Sánchez, que el bloque de 27 países al que representa brinde su ayuda a Corrientes. Para combatir los focos de incendio activos, necesitamos de la cooperación internacional", posteó este lunes en su cuenta oficial de Twitter. Además, Valdés anunció que los contribuyentes con actividad agropecuaria afectados por los incendios y la sequía serán eximidos de impuestos durante todo 2022.

El Litoral en en

Temas: