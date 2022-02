Rafael Nadal ganó sin inconvenientes en su debut en México

El tenista español Rafael Nadal se mantiene invicto este 2022 luego de avanzar a los octavos de final en el ATP 500 de México, torneo que se disputa en la ciudad de Acapulco sobre polvo de ladrillo.

El último ganador del Abierto de Australia y actual número cinco del mundo, superó sin inconvenientes al estadounidense Denis Kudla por 6-3 y 6-2 en 1 hora y 16 minutos de juego. En la siguiente ronda, el español se medirá ante Stefan Kozlov.

Melbourne to Mexico, still unbeaten in 2022 🙌



11 wins from 11 this season for @RafaelNadal! #AMT2022 pic.twitter.com/ilyDwTUvYf