Novak Djokovic avanzó a los cuartos de final del ATP 250 de Dubái

Miércoles 23.02.2022

El serbio venció al ruso Karen Khachanov por 6-3 y 7-6 y avanzó en su primera competencia de año.

Novak Djokovic, número 1 del mundo, avanzó hoy a los cuartos de final del ATP 250 de tenis de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), al vencer al ruso Karen Khachanov por 6-3 y 7-6 (7-2), en su torneo de estreno en el 2022, tras la polémica por oponerse a las vacunas contra la Covid-19 que le impidieron jugar el Abierto de Australia por no cumplir con sus pautas sanitarias.





El tenista serbio, de 34 años, cuyo número uno mundial está amenazado por el ruso Daniil Medvedev, se impuso al Khachanov (26), tras 1 hora y 37 minutos de juego.





Djokovic había realizado su regreso al circuito el lunes con un triunfo por un doble 6-3 sobre el italiano Lorenzo Musetti. Era su primer encuentro desde su expulsión de Australia el 16 de enero, donde no pudo jugar el primer Grand Slam del año al no estar vacunado contra el coronavirus. En Dubai, Djokovic puede participar ya que no es obligatoria una vacuna contra el coronavirus para entrar en EAU.

En los cuartos de final, el serbio se enfrentará al checo Jiri Vesely (123), quien sorprendió en segunda ronda al español Roberto Bautista (15) y lo superó 6-2 y 6-4.

