El ministro ruso Lavrov se enfrentó a un doble boicot al intervenir en sendos foros internacionales

El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, enfrentó el martes dos grandes boicots al intervenir en sendos foros internacionales, en un reflejo del aislamiento diplomático de Moscú tras la invasión de Ucrania.

El primer caso ocurrió cuando numerosas delegaciones, incluidas las de Ucrania y los países occidentales, abandonaron la sala en momentos que se transmitía por video el discurso de Lavrov en la Conferencia de Desarme, dejando el sitio casi vacío.

#Ukraine European parliament refused to listen to the minister of international affairs of Russia, Lavrov. #Ukraine #Lavrov #EuropeanUnion #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/DMVgGNNmuS

Menos de una hora más tarde ocurrió un nuevo abandono de sala cuando el ministro ruso hablaba por video ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Lavrov tenía previsto viajar a Ginebra para participar en las dos conferencias pero canceló de último minuto invocando las "sanciones antirrusas" que le impiden sobrevolar el territorio de la Unión Europea, lo cual lo obligó a enviar sus intervenciones por video.

En la Conferencia de Desarme, un foro creado en 1979 para frenar la carrera armamentista, los diplomáticos se retiraron la sala al inicios del discurso de Lavrov, constató un periodista de la AFP.

This morning in the UN Human Rights Council more than 140 diplomats refused to listen to #Russian Foreign Minister #Lavrov’s futile attempt to justify unacceptable military aggression. Watch them leave the Council Chamber. #Ukraine pic.twitter.com/FDOYvGlRYl