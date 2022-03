https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 02.03.2022 - Última actualización - 10:28

10:21

Hubo actividad en algunos establecimientos privados. No habrá nueva convocatoria a paritarias, mientras persistan las medidas de fuerza.

Clases en Santa Fe Paro docente: aseguran que en el sector público es total mientras que es dispar en el privado Hubo actividad en algunos establecimientos privados. No habrá nueva convocatoria a paritarias, mientras persistan las medidas de fuerza. Hubo actividad en algunos establecimientos privados. No habrá nueva convocatoria a paritarias, mientras persistan las medidas de fuerza.

En la primera jornada del plan de lucha docente previsto para esta semana, las escuelas públicas de la provincia de Santa Fe prácticamente cerraron sus puertas en su totalidad.

Consultada por El Litoral, la titular de AMSAFE, Sonia Alesso, sostuvo que la adhesión a la huelga en todo el territorio fue "del ciento por ciento". Y advirtió que pese a la contundencia de la medida, no ha aparecido hasta aquí una nueva convocatoria formal del gobierno de Omar Perotti para retomar la discusión paritaria. Durante la mañana se esperaban actos en diferentes puntos de la provincia: Santa Fe, Rosario, Reconquista, San Lorenzo y Constitución, entre otros.

En el caso del departamento La Capital, también la adhesión al paro fue total. En este caso Rodrigo Alonso, titular del gremio a nivel local, consideró que el Poder Ejecutivo "debe leer el mensaje que deja la contundencia de la medida de fuerza". Desde su punto de vista, la gestión provincial "está en condiciones de presentar una mejor oferta, superadora, tanto en términos salariales como de mejoras en las condiciones laborales de los maestros", planteó.

"Lo que creemos – dijo- es que el gobierno no tiene voluntad política para resolver el conflicto. Veníamos exigiendo desde el 1° de febrero que se convocara a la paritaria para tener tiempo de negociar, sin el riesgo de afectar el ciclo lectivo. Y recién cuatro días hábiles previos al inicio de clases, se nos hace la oferta", sostuvo. "Desde esa fecha – continuó-, el gobierno estaba en condiciones de discutir; ahora, resulta que nos están pidiendo tiempo, cuando nos ponían como excusa que no se podía reunir la paritaria local, hasta tanto no se avanzara con la nacional". Al respecto, acotó que "se esgrimía el argumento de la negociación nacional para no convocar, y la oferta que formularon terminó estando por debajo de esa propuesta. Eso demuestra que no tienen voluntad política para resolver el conflicto", insistió.

Alonso reiteró que el gobierno debe mejorar la oferta "porque está en condiciones de hacerlo". "Los propios funcionarios provinciales hablan de cómo mejoraron determinados indicadores económicos en Santa Fe; ello es evidencia de que puede haber una mejor oferta", insistió.

Privados

En el sector privado, la situación del acatamiento fue dispar. Hubo establecimientos que adhirieron en un ciento por ciento, otros que dieron clases de manera normal, y algunos que lo hicieron de manera parcial dependiendo de la decisión individual del docente a cargo de cada curso.

La oferta

La oferta de mejora salarial formulada por el gobierno totaliza el 41,7 por ciento. La mejora se pagaría en cuatro escalones: 17,5% en marzo, y 8,08% en otros tres tramos en junio, agosto y setiembre, con una revisión en este último mes. Los gremios docentes tanto del sector privado como público, rechazaron la oferta y resolvieron ir al conflicto, con medidas de fuerza que se llevarán a cabo este miércoles y jueves, y también durante dos jornadas de la semana que viene.

El gobierno de Omar Perotti replicó la misma oferta a los sectores estatales y de salud. En ambos casos, la oferta fue rechazada. Pero como los respectivos sindicados decidieron no realizar medidas de fuerza, el Ministerio de Trabajo resolvió no interrumpir el diálogo. No se descartan contactos en el transcurso de esta semana, que sólo derivarán en una convocatoria formal de las partes, si se logra algún grado de entendimiento para arribar a un acuerdo.